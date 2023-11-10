Пермские маги отменили фестиваль после критики РПЦ

В эзотерической мастерской «Две метлы» отказались от проведения магического фестиваль в Перми. Информация об этом размещена в группе объединения в соцсети. С резкой критикой в адрес организаторов выступил настоятель Петропавловского собора иерей Сергий Кармашев.
«Приносим извинения. Фестиваль не состоится», — написано на странице пермской мастерской в соцсети «ВКонтакте». Другие подробности не разглашаются.
Планировалось, что эзотерический праздник будет проведен в прикамской столице с 10 по 12 ноября. Кармашев призывал закрыть «Две метлы». По его словам, мастерская открыто позиционирует себя как сообщество ведьм и колдунов, эта деятельность оскорбляет чувства верующих.
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