Пермские маги отменили фестиваль после критики РПЦ

Мастерская «Две метлы» не будет проводить магический фестиваль в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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В программе праздника значились консультации специалистов, мастер-классы и трансформационные игры Фото:

В эзотерической мастерской «Две метлы» отказались от проведения магического фестиваль в Перми. Информация об этом размещена в группе объединения в соцсети. С резкой критикой в адрес организаторов выступил настоятель Петропавловского собора иерей Сергий Кармашев.

«Приносим извинения. Фестиваль не состоится», — написано на странице пермской мастерской в соцсети «ВКонтакте». Другие подробности не разглашаются.

Планировалось, что эзотерический праздник будет проведен в прикамской столице с 10 по 12 ноября. Кармашев призывал закрыть «Две метлы». По его словам, мастерская открыто позиционирует себя как сообщество ведьм и колдунов, эта деятельность оскорбляет чувства верующих.

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В эзотерической мастерской «Две метлы» отказались от проведения магического фестиваль в Перми. Информация об этом размещена в группе объединения в соцсети. С резкой критикой в адрес организаторов выступил настоятель Петропавловского собора иерей Сергий Кармашев. «Приносим извинения. Фестиваль не состоится», — написано на странице пермской мастерской в соцсети «ВКонтакте». Другие подробности не разглашаются. Планировалось, что эзотерический праздник будет проведен в прикамской столице с 10 по 12 ноября. Кармашев призывал закрыть «Две метлы». По его словам, мастерская открыто позиционирует себя как сообщество ведьм и колдунов, эта деятельность оскорбляет чувства верующих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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