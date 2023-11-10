Пермские маги отменили фестиваль после критики РПЦ

Мастерская «Две метлы» не будет проводить магический фестиваль в Перми

В программе праздника значились консультации специалистов, мастер-классы и трансформационные игры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В эзотерической мастерской «Две метлы» отказались от проведения магического фестиваль в Перми. Информация об этом размещена в группе объединения в соцсети. С резкой критикой в адрес организаторов выступил настоятель Петропавловского собора иерей Сергий Кармашев.

«Приносим извинения. Фестиваль не состоится», — написано на странице пермской мастерской в соцсети «ВКонтакте». Другие подробности не разглашаются.

Планировалось, что эзотерический праздник будет проведен в прикамской столице с 10 по 12 ноября. Кармашев призывал закрыть «Две метлы». По его словам, мастерская открыто позиционирует себя как сообщество ведьм и колдунов, эта деятельность оскорбляет чувства верующих.