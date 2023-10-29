29 октября 2023

В Перми анонсировали фестиваль магии

На фестивале магии в Перми соберутся мастера из разных регионов России
© Служба новостей «URA.RU»
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Кофейня "Дом №8". Екатеринбург, карты, гадалка, таро
Попасть на праздник можно только по предварительной записи Фото:

В Перми в ноябре запланировали провести фестиваль магии. Как говорят организаторы, гостей в течение трех дней ждут консультации специалистов, мастер-классы и трансформационные игры.

«Фестиваль магии пройдет 10, 11 и 12 ноября. В программе консультации специалистов центра и гостей из других регионов, мастер-классы, дегустации, трансформационные игры», — пишут организаторы мероприятия в соцсетях. Участие в фестивале платное — за три дня желающим придется отдать 10 тысяч рублей. При этом попасть на праздник магии можно только по предварительной записи.

В 2022 году в Перми также планировалось провести большой фестиваль магии, но организаторы подверглись жесткой критике. На мастерскую организаторов пытались совершить нападение. После этого мероприятие решили отменить.

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В Перми в ноябре запланировали провести фестиваль магии. Как говорят организаторы, гостей в течение трех дней ждут консультации специалистов, мастер-классы и трансформационные игры. «Фестиваль магии пройдет 10, 11 и 12 ноября. В программе консультации специалистов центра и гостей из других регионов, мастер-классы, дегустации, трансформационные игры», — пишут организаторы мероприятия в соцсетях. Участие в фестивале платное — за три дня желающим придется отдать 10 тысяч рублей. При этом попасть на праздник магии можно только по предварительной записи. В 2022 году в Перми также планировалось провести большой фестиваль магии, но организаторы подверглись жесткой критике. На мастерскую организаторов пытались совершить нападение. После этого мероприятие решили отменить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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