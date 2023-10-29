В Перми анонсировали фестиваль магии

В Перми в ноябре запланировали провести фестиваль магии. Как говорят организаторы, гостей в течение трех дней ждут консультации специалистов, мастер-классы и трансформационные игры.
«Фестиваль магии пройдет 10, 11 и 12 ноября. В программе консультации специалистов центра и гостей из других регионов, мастер-классы, дегустации, трансформационные игры», — пишут организаторы мероприятия в соцсетях. Участие в фестивале платное — за три дня желающим придется отдать 10 тысяч рублей. При этом попасть на праздник магии можно только по предварительной записи.
В 2022 году в Перми также планировалось провести большой фестиваль магии, но организаторы подверглись жесткой критике. На мастерскую организаторов пытались совершить нападение. После этого мероприятие решили отменить.
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