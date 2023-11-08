В Перми православные требуют закрыть магазин, организующий фестиваль магии

09 ноября 2023 в 14:15 Размер текста - 17 +

Магам не место в Перми, считает настоятель Петропавловского собора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Настоятель Петропавловского собора Перми иерей Сергий Кармашев публично потребовал закрыть магазин-мастерскую «Две метлы». Поводом стал фестиваль магии, который планируют провести на пятилетие заведения. По словам священника, на ситуацию его внимание обратили прихожане: магазин находится рядом с собором. «Заведение открыто позиционирует себя как сообщество ведьм и колдунов. По их собственным заявлениям, практикует магию и обучает желающих. Ситуация усугубляется тем, что отделение этого сатанинского капища действует не только в одном районе с нашим собором, но и в непосредственной близости от Пермской епархии и кафедрального собора!» — пишет Кармашев в петиции, которую он опубликовал в соцсети «ВКонтакте». За несколько часов ее подписали около 150 человек. Настоятель Петропавловского собора отмечает, что деятельность мастерской «Две метлы» попадает под уголовную статью об оскорблении чувств верующих, так как магазин «рекламирует магическую и сатанинскую символику и атрибутику, а также курсы магии». Ранее URA.RU рассказывало, что фестиваль магии запланирован на 10—12 ноября. В программе консультации специалистов центра «Две метлы» и гостей из других регионов, мастер-классы, дегустации, трансформационные игры. Участие в нем платное, а попасть на праздник можно только по предварительной записи. В 2022 году организаторы также планировали провести большой фестиваль, но подверглись жесткой критике. На мастерскую пытались совершить нападение. После этого мероприятие решили отменить. Оно было проведено позже в закрытом режиме. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Настоятель Петропавловского собора Перми иерей Сергий Кармашев публично потребовал закрыть магазин-мастерскую «Две метлы». Поводом стал фестиваль магии, который планируют провести на пятилетие заведения. По словам священника, на ситуацию его внимание обратили прихожане: магазин находится рядом с собором. «Заведение открыто позиционирует себя как сообщество ведьм и колдунов. По их собственным заявлениям, практикует магию и обучает желающих. Ситуация усугубляется тем, что отделение этого сатанинского капища действует не только в одном районе с нашим собором, но и в непосредственной близости от Пермской епархии и кафедрального собора!» — пишет Кармашев в петиции, которую он опубликовал в соцсети «ВКонтакте». За несколько часов ее подписали около 150 человек. Настоятель Петропавловского собора отмечает, что деятельность мастерской «Две метлы» попадает под уголовную статью об оскорблении чувств верующих, так как магазин «рекламирует магическую и сатанинскую символику и атрибутику, а также курсы магии». Ранее URA.RU рассказывало, что фестиваль магии запланирован на 10—12 ноября. В программе консультации специалистов центра «Две метлы» и гостей из других регионов, мастер-классы, дегустации, трансформационные игры. Участие в нем платное, а попасть на праздник можно только по предварительной записи. В 2022 году организаторы также планировали провести большой фестиваль, но подверглись жесткой критике. На мастерскую пытались совершить нападение. После этого мероприятие решили отменить. Оно было проведено позже в закрытом режиме.