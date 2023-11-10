Общество Министр просвещения Кравцов привез Кадырову исправленный учебник истории 11 ноября 2023 в 01:52 Размер текста - 17 + Ранее Рамзан Кадыров потребовал изменить главу о истории репрессированных в СССР народов Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики Министр просвещения России Сергей Кравцов показал главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову исправленный учебник по истории для 10-х классов под редакцией помощника президента РФ Владимира Мединского. Ранее лидер Чечни потребовал изменить главу о истории репрессированных народов. Информацию о встрече Кадыров опубликовал в своем telegram-канале. «Сергей Кравцов представил мне переизданный учебник истории для 10-х классов. В нем теперь исправлены все ошибки и удалены допущенные в прежней редакции грубые формулировки в адрес целых народов, подвергшихся сталинским репрессиям. Одним словом, справедливость восторжествовала!» — написал он. В конце сентября председатель парламента Чечни Магомед Даудов написал в своем telegram-канале, что новый учебник вызвал «волну возмущения» среди представителей репрессированных в СССР народов. Тогда Рамзан Кадыров получил разобраться в «столь важном вопросе». Министр просвещения России Сергей Кравцов показал главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову исправленный учебник по истории для 10-х классов под редакцией помощника президента РФ Владимира Мединского. Ранее лидер Чечни потребовал изменить главу о истории репрессированных народов. Информацию о встрече Кадыров опубликовал в своем telegram-канале. «Сергей Кравцов представил мне переизданный учебник истории для 10-х классов. В нем теперь исправлены все ошибки и удалены допущенные в прежней редакции грубые формулировки в адрес целых народов, подвергшихся сталинским репрессиям. Одним словом, справедливость восторжествовала!» — написал он. В конце сентября председатель парламента Чечни Магомед Даудов написал в своем telegram-канале, что новый учебник вызвал «волну возмущения» среди представителей репрессированных в СССР народов. Тогда Рамзан Кадыров получил разобраться в «столь важном вопросе». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям