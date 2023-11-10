Российский беспилотник «Трамп» успешно прошел первые испытания

11 ноября 2023 в 05:47 Размер текста - 17 +

В России испытали новый БПЛА, способный перемещать до четверти тонн груза на 600 и более километров Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU В России успешно завершился первый этап испытаний дальнего отечественного транспортного беспилотника «ТрАМП» (Транспортная авиационная многофункциональная платформа). Об этом рассказал один из разработчиков аппарата. «В ходе первого этапа испытаний были подтверждены основные технико-технические характеристики, заложенные при проектировании… К сожалению, не обошлось и без происшествий. Один из двух аппаратов на этапе посадки из-за сбоя автоматики сошел с полосы и потерпел аварию. В настоящее время он восстанавливается. Это первый этап летных испытаний, сложно обойтись без нештатных ситуаций», — цитируют разработчика аппарата РИА Новости. По его словам,новый беспилотник способен вмещать до 250 килограммов груза и перемещать на 600 километров. Его особенностью является вместительный отсек объемом 2 650 литров. Он позволяет перебрасывать и сбрасывать с парашютом в заданный квадрат габаритный груз. Аппарат может развивать скорость до 195 километров в час и подниматься на высоту до трех километров. Ранее сообщалось, что для Вооруженных Сил РФ началась разработка ударно-разведывательного комплекса, способного находить цели, летая на больших высотах, в том числе в стратосфере. Новый комплекс будет способен передавать координаты целей для наземных ракетных комплексов, артиллерии, авиации и кораблям ВМФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России успешно завершился первый этап испытаний дальнего отечественного транспортного беспилотника «ТрАМП» (Транспортная авиационная многофункциональная платформа). Об этом рассказал один из разработчиков аппарата. «В ходе первого этапа испытаний были подтверждены основные технико-технические характеристики, заложенные при проектировании… К сожалению, не обошлось и без происшествий. Один из двух аппаратов на этапе посадки из-за сбоя автоматики сошел с полосы и потерпел аварию. В настоящее время он восстанавливается. Это первый этап летных испытаний, сложно обойтись без нештатных ситуаций», — цитируют разработчика аппарата РИА Новости. По его словам,новый беспилотник способен вмещать до 250 килограммов груза и перемещать на 600 километров. Его особенностью является вместительный отсек объемом 2 650 литров. Он позволяет перебрасывать и сбрасывать с парашютом в заданный квадрат габаритный груз. Аппарат может развивать скорость до 195 километров в час и подниматься на высоту до трех километров. Ранее сообщалось, что для Вооруженных Сил РФ началась разработка ударно-разведывательного комплекса, способного находить цели, летая на больших высотах, в том числе в стратосфере. Новый комплекс будет способен передавать координаты целей для наземных ракетных комплексов, артиллерии, авиации и кораблям ВМФ.