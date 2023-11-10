10 ноября 2023

В Магнитогорске после реконструкции открыли аэропорт. Видео

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Пресс-выход Алексея Текслера в аэропорту. Магнитогорск, аэропорт, магнитогорск, ночь
Аэропорт в Магнитогорске на реконструкцию закрыли 1 июня Фото:

В городе Магнитогорске (Челябинская область) после реконструкции, которая длилась почти полгода, возобновил работу аэропорт. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.

«Аэропорт Магнитогорска возобновил свою работу после реконструкции. И уже принимает первые рейсы», — уточнили в пресс-службе ведомства в telegram-канале.

Аэропорт в Магнитогорске закрыли на ремонт 1 июня. Реконструкцию взлетно-посадочной полосы планировали закончить до 1 октября. В августе директор аэропорта Евгений Кирсанов сообщил, что работы продлятся до ноября. Ремонт проводился в середине взлетно-посадочной полосы.

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В городе Магнитогорске (Челябинская область) после реконструкции, которая длилась почти полгода, возобновил работу аэропорт. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта. «Аэропорт Магнитогорска возобновил свою работу после реконструкции. И уже принимает первые рейсы», — уточнили в пресс-службе ведомства в telegram-канале. Аэропорт в Магнитогорске закрыли на ремонт 1 июня. Реконструкцию взлетно-посадочной полосы планировали закончить до 1 октября. В августе директор аэропорта Евгений Кирсанов сообщил, что работы продлятся до ноября. Ремонт проводился в середине взлетно-посадочной полосы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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