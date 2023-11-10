В городе Магнитогорске (Челябинская область) после реконструкции, которая длилась почти полгода, возобновил работу аэропорт. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.
«Аэропорт Магнитогорска возобновил свою работу после реконструкции. И уже принимает первые рейсы», — уточнили в пресс-службе ведомства в telegram-канале.
Аэропорт в Магнитогорске закрыли на ремонт 1 июня. Реконструкцию взлетно-посадочной полосы планировали закончить до 1 октября. В августе директор аэропорта Евгений Кирсанов сообщил, что работы продлятся до ноября. Ремонт проводился в середине взлетно-посадочной полосы.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.