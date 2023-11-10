ABC News: россияне переехали на Пхукет и изменили там правила жизни

ABC News: на Пхукете растут цены на жилье из-за переехавших россиян

11 ноября 2023 в 10:21 Размер текста - 17 +

Эксперт по недвижимости сообщил, что у россиян на Пхукете есть собственные бизнесы Фото: Анастасия Гусарова © URA.RU Из-за прибывших россиян на остров Пхукет (Таиланд) повышается стоимость на недвижимость. Об этом сообщил эксперт по недвижимости Чатчаван Ваттаначоте телеканалу ABC News. Он отметил, что граждане РФ открыли собственные бизнесы на острове. «В первом квартале 2023 года число россиян, приехавших посетить Пхукет, выросло на 1000 процентов, и это привело к росту цен на аренду», — заявил Ваттаначоте в беседе с ABC News . Он отметил, что на Пхукете у граждан РФ есть собственные отели, бизнесы по прокату автомобилей и турпакеты для россиян. По словам эксперта по недвижимости, в ближайшее время на острове ожидается прирост российских туристов, так как в РФ никто не хочет мерзнуть. Ваттаначоте отметил, что местные жители опасаются того, что россияне работают нелегально. «Когда они работают нелегально, они не могут нанимать тайцев и не платят налоги», — прокомментировал он. Ранее сообщалось, что граждане РФ стали самой многочисленной группой среди иностранных туристов на острове Пхукет, передает «Национальная служба новостей». В Генконсульстве России в Пхукете заявили, что правительство Таиланда временно утвердило указ МИДа Королевства о продлении срока безвизового пребывания россиян в стране до 90 дней.

Из-за прибывших россиян на остров Пхукет (Таиланд) повышается стоимость на недвижимость. Об этом сообщил эксперт по недвижимости Чатчаван Ваттаначоте телеканалу ABC News. Он отметил, что граждане РФ открыли собственные бизнесы на острове. «В первом квартале 2023 года число россиян, приехавших посетить Пхукет, выросло на 1000 процентов, и это привело к росту цен на аренду», — заявил Ваттаначоте в беседе с ABC News. Он отметил, что на Пхукете у граждан РФ есть собственные отели, бизнесы по прокату автомобилей и турпакеты для россиян. По словам эксперта по недвижимости, в ближайшее время на острове ожидается прирост российских туристов, так как в РФ никто не хочет мерзнуть. Ваттаначоте отметил, что местные жители опасаются того, что россияне работают нелегально. «Когда они работают нелегально, они не могут нанимать тайцев и не платят налоги», — прокомментировал он. Ранее сообщалось, что граждане РФ стали самой многочисленной группой среди иностранных туристов на острове Пхукет, передает «Национальная служба новостей». В Генконсульстве России в Пхукете заявили, что правительство Таиланда временно утвердило указ МИДа Королевства о продлении срока безвизового пребывания россиян в стране до 90 дней.