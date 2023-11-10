10 ноября 2023

Politico: Байден жестко поговорит с Си Цзиньпином о России и Иране

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Визит Джо Байдена на Украину. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден хочет обсудить конфликт на Украине с Си Цзиньпином Фото:

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут встречу в середине ноября. Американский глава хочет провести «жесткие разговоры» о роли Пекина в конфликтах на Украине и Ближнем Востоке. Об этом сообщили в газете Politico.

«Связи Китая с Ираном станут частью „жестких переговоров“ между Байденом и Си Цзиньпином, которые затронут все ключевые вопросы американо-китайских отношений», — говорится в материале. По словам собеседника издания, президент США хочет убедить Китай повлиять на Иран, чтобы тот «не стремился к эскалации или распространению насилия на Ближнем Востоке».

Авторы статьи отметили, что Байден также хочет обсудить с главой Китая конфликт на Украине. Американский высокопоставленный чиновник отметил, что глава США рассматривает встречу как последний шанс повлиять на Си во время личной встречи для перезагрузки в сотрудничестве, прежде чем он будет принимать участие в выборах президента страны.

Ранее сообщалось, что 15 ноября состоится первая личная встреча лидеров Китая и США, передает телеканал 360. Байден и Си Цзиньпин во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) объявят о возобновлении связи между военными двух стран.

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Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут встречу в середине ноября. Американский глава хочет провести «жесткие разговоры» о роли Пекина в конфликтах на Украине и Ближнем Востоке. Об этом сообщили в газете Politico. «Связи Китая с Ираном станут частью „жестких переговоров“ между Байденом и Си Цзиньпином, которые затронут все ключевые вопросы американо-китайских отношений», — говорится в материале. По словам собеседника издания, президент США хочет убедить Китай повлиять на Иран, чтобы тот «не стремился к эскалации или распространению насилия на Ближнем Востоке». Авторы статьи отметили, что Байден также хочет обсудить с главой Китая конфликт на Украине. Американский высокопоставленный чиновник отметил, что глава США рассматривает встречу как последний шанс повлиять на Си во время личной встречи для перезагрузки в сотрудничестве, прежде чем он будет принимать участие в выборах президента страны. Ранее сообщалось, что 15 ноября состоится первая личная встреча лидеров Китая и США, передает телеканал 360. Байден и Си Цзиньпин во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) объявят о возобновлении связи между военными двух стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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