Politico: Байден жестко поговорит с Си Цзиньпином о России и Иране

11 ноября 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Джо Байден хочет обсудить конфликт на Украине с Си Цзиньпином Фото: Официальный сайт президента Украины Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут встречу в середине ноября. Американский глава хочет провести «жесткие разговоры» о роли Пекина в конфликтах на Украине и Ближнем Востоке. Об этом сообщили в газете Politico. «Связи Китая с Ираном станут частью „жестких переговоров“ между Байденом и Си Цзиньпином, которые затронут все ключевые вопросы американо-китайских отношений», — говорится в материале. По словам собеседника издания, президент США хочет убедить Китай повлиять на Иран, чтобы тот «не стремился к эскалации или распространению насилия на Ближнем Востоке». Авторы статьи отметили, что Байден также хочет обсудить с главой Китая конфликт на Украине. Американский высокопоставленный чиновник отметил, что глава США рассматривает встречу как последний шанс повлиять на Си во время личной встречи для перезагрузки в сотрудничестве, прежде чем он будет принимать участие в выборах президента страны. Ранее сообщалось, что 15 ноября состоится первая личная встреча лидеров Китая и США, передает телеканал 360. Байден и Си Цзиньпин во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) объявят о возобновлении связи между военными двух стран.

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут встречу в середине ноября. Американский глава хочет провести «жесткие разговоры» о роли Пекина в конфликтах на Украине и Ближнем Востоке. Об этом сообщили в газете Politico. «Связи Китая с Ираном станут частью „жестких переговоров“ между Байденом и Си Цзиньпином, которые затронут все ключевые вопросы американо-китайских отношений», — говорится в материале. По словам собеседника издания, президент США хочет убедить Китай повлиять на Иран, чтобы тот «не стремился к эскалации или распространению насилия на Ближнем Востоке». Авторы статьи отметили, что Байден также хочет обсудить с главой Китая конфликт на Украине. Американский высокопоставленный чиновник отметил, что глава США рассматривает встречу как последний шанс повлиять на Си во время личной встречи для перезагрузки в сотрудничестве, прежде чем он будет принимать участие в выборах президента страны. Ранее сообщалось, что 15 ноября состоится первая личная встреча лидеров Китая и США, передает телеканал 360. Байден и Си Цзиньпин во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) объявят о возобновлении связи между военными двух стран.