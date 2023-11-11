Украина в 2024 году окажется под большим давлением, требуя начать переговоры с РФ о прекращении конфликта. Таким мнением поделился президент Чехии Петр Павел.
«Мы увидим выборы в России, возможно, на Украине, а также в США. Все эти последствия могут в конечном итоге привести к переговорам», — заявил Павел на мероприятии FT Global Boardroom. Он отметил, что все последствия приведут к усталости от конфликта и большому давлению со стороны тех, кто пострадал от него.
Ранее сообщалось, что среди солдат ВСУ растет усталость от конфликта и недовольство политикой президента Украины Владимира Зеленского, передает телеканал 360. Экс-сотрудник дипмиссии Венгрии в Японии Балинт Коша сообщил, что на Украине из-за усталости от конфликта распространился алкоголизм.
Украина в 2024 году окажется под большим давлением, требуя начать переговоры с РФ о прекращении конфликта. Таким мнением поделился президент Чехии Петр Павел. «Мы увидим выборы в России, возможно, на Украине, а также в США. Все эти последствия могут в конечном итоге привести к переговорам», — заявил Павел на мероприятии FT Global Boardroom. Он отметил, что все последствия приведут к усталости от конфликта и большому давлению со стороны тех, кто пострадал от него. Ранее сообщалось, что среди солдат ВСУ растет усталость от конфликта и недовольство политикой президента Украины Владимира Зеленского, передает телеканал 360. Экс-сотрудник дипмиссии Венгрии в Японии Балинт Коша сообщил, что на Украине из-за усталости от конфликта распространился алкоголизм.