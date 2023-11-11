Президент Чехии Павел предрек переговоры по завершению СВО в 2024 году

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Вооруженные силы Украины. stock, бтр, танк, всу, stock
Петр Павел сообщил, что последствия конфликта на Украине могут привести к давлению со стороны других стран Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина в 2024 году окажется под большим давлением, требуя начать переговоры с РФ о прекращении конфликта. Таким мнением поделился президент Чехии Петр Павел.

«Мы увидим выборы в России, возможно, на Украине, а также в США. Все эти последствия могут в конечном итоге привести к переговорам», — заявил Павел на мероприятии FT Global Boardroom. Он отметил, что все последствия приведут к усталости от конфликта и большому давлению со стороны тех, кто пострадал от него.

Ранее сообщалось, что среди солдат ВСУ растет усталость от конфликта и недовольство политикой президента Украины Владимира Зеленского, передает телеканал 360. Экс-сотрудник дипмиссии Венгрии в Японии Балинт Коша сообщил, что на Украине из-за усталости от конфликта распространился алкоголизм.

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Украина в 2024 году окажется под большим давлением, требуя начать переговоры с РФ о прекращении конфликта. Таким мнением поделился президент Чехии Петр Павел. «Мы увидим выборы в России, возможно, на Украине, а также в США. Все эти последствия могут в конечном итоге привести к переговорам», — заявил Павел на мероприятии FT Global Boardroom. Он отметил, что все последствия приведут к усталости от конфликта и большому давлению со стороны тех, кто пострадал от него. Ранее сообщалось, что среди солдат ВСУ растет усталость от конфликта и недовольство политикой президента Украины Владимира Зеленского, передает телеканал 360. Экс-сотрудник дипмиссии Венгрии в Японии Балинт Коша сообщил, что на Украине из-за усталости от конфликта распространился алкоголизм.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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