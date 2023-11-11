В США признали, что у них нет стратегии в войне с Россией

Военный аналитик США Коффлер: США не готовы к войне с Россией

11 ноября 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

США не могут воевать с РФ даже один на один, заявила Ребекка Коффлер Фото: Министерство обороны Великобритании США и другие страны Запада не готовы к войне с Россией. Причем не только на несколько фронтов, но даже один на один. В первую очередь это связано с отсутствием стратегии. Об этом заявила аналитик стратегической военной разведки Ребекка Коффлер. «США и Запад не готовы к войне на несколько фронтов, на два фронта или даже к войне на один фронт [с Россией]», — подчеркнула Ребекка Коффлер телеканалу Fox News. Она отметила, что у Вашингтона на сегодняшний день нет боеспособной армии. Также у Пентагона нет и боеспособной стратегии против РФ. В настоящий момент США рассматривают в качестве политического конкурента Россию и Китай. По рейтингам американской компании U.S. News & World Report Россия заняла первое место в рейтинге армий. На третьем месте находится другой американский противник — Китай. Сами США занимают вторую строчку. Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами также говорил, что США перестанут существовать, если выступят против России или Китая, передает телеканал 360. По словам секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, Россия превзошла мировые страны и в плане ядерного вооружения, сообщает «Национальная служба новостей».

США и другие страны Запада не готовы к войне с Россией. Причем не только на несколько фронтов, но даже один на один. В первую очередь это связано с отсутствием стратегии. Об этом заявила аналитик стратегической военной разведки Ребекка Коффлер. «США и Запад не готовы к войне на несколько фронтов, на два фронта или даже к войне на один фронт [с Россией]», — подчеркнула Ребекка Коффлер телеканалу Fox News. Она отметила, что у Вашингтона на сегодняшний день нет боеспособной армии. Также у Пентагона нет и боеспособной стратегии против РФ. В настоящий момент США рассматривают в качестве политического конкурента Россию и Китай. По рейтингам американской компании U.S. News & World Report Россия заняла первое место в рейтинге армий. На третьем месте находится другой американский противник — Китай. Сами США занимают вторую строчку. Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами также говорил, что США перестанут существовать, если выступят против России или Китая, передает телеканал 360. По словам секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, Россия превзошла мировые страны и в плане ядерного вооружения, сообщает «Национальная служба новостей».