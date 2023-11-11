В России подешевел главный новогодний деликатес

Shot: в России подешевела развесная красная икра
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Ежегодный благотворительный аукцион «Екатерининская ассамблея». Екатеринбург, красная икра
Цена за 100 грамм красной икры составляет 140 рублей Фото:

В России в преддверии Нового года подешевела развесная красная икра на 140 рублей за 100 граммов. Об этом сообщает Shot. С советских времен красную икру традиционно ставят на новогодний стол как главный деликатес.

«Красная икра подешевела в среднем на 140 рублей за 100 граммов. Причина — рекордные показатели улова на Дальнем Востоке», — передают авторы telegram-канала. Но речь идет только об икре, которая продается на развес. Та, что распространяется в банках уже подорожала на 100 рублей.

По информации от Федерального агентства по рыболовству, улов лососевых тихоокеанских рыб на Дальнем Востоке превысил 608 тысяч тонн за ноябрь. Это более, чем в два раза выше аналогичного периода прошлого года. В свою очередь, представители торговых организаций отметили, что особого падения цен на икру не наблюдается. Ближе к декабрю предположительно цены начнут расти.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков ранее анонсировал снижение цен на икру к концу 2023 года. В качестве причины он также называл высокий улов. Он отмечал снижение цен на горбушевую икру.

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В России в преддверии Нового года подешевела развесная красная икра на 140 рублей за 100 граммов. Об этом сообщает Shot. С советских времен красную икру традиционно ставят на новогодний стол как главный деликатес. «Красная икра подешевела в среднем на 140 рублей за 100 граммов. Причина — рекордные показатели улова на Дальнем Востоке», — передают авторы telegram-канала. Но речь идет только об икре, которая продается на развес. Та, что распространяется в банках уже подорожала на 100 рублей. По информации от Федерального агентства по рыболовству, улов лососевых тихоокеанских рыб на Дальнем Востоке превысил 608 тысяч тонн за ноябрь. Это более, чем в два раза выше аналогичного периода прошлого года. В свою очередь, представители торговых организаций отметили, что особого падения цен на икру не наблюдается. Ближе к декабрю предположительно цены начнут расти. Глава Росрыболовства Илья Шестаков ранее анонсировал снижение цен на икру к концу 2023 года. В качестве причины он также называл высокий улов. Он отмечал снижение цен на горбушевую икру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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