В России подешевел главный новогодний деликатес

Shot: в России подешевела развесная красная икра

11 ноября 2023 в 16:36 Размер текста - 17 +

Цена за 100 грамм красной икры составляет 140 рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В России в преддверии Нового года подешевела развесная красная икра на 140 рублей за 100 граммов. Об этом сообщает Shot. С советских времен красную икру традиционно ставят на новогодний стол как главный деликатес. «Красная икра подешевела в среднем на 140 рублей за 100 граммов. Причина — рекордные показатели улова на Дальнем Востоке», — передают авторы telegram-канала. Но речь идет только об икре, которая продается на развес. Та, что распространяется в банках уже подорожала на 100 рублей. По информации от Федерального агентства по рыболовству, улов лососевых тихоокеанских рыб на Дальнем Востоке превысил 608 тысяч тонн за ноябрь. Это более, чем в два раза выше аналогичного периода прошлого года. В свою очередь, представители торговых организаций отметили, что особого падения цен на икру не наблюдается. Ближе к декабрю предположительно цены начнут расти. Глава Росрыболовства Илья Шестаков ранее анонсировал снижение цен на икру к концу 2023 года. В качестве причины он также называл высокий улов. Он отмечал снижение цен на горбушевую икру.

В России в преддверии Нового года подешевела развесная красная икра на 140 рублей за 100 граммов. Об этом сообщает Shot. С советских времен красную икру традиционно ставят на новогодний стол как главный деликатес. «Красная икра подешевела в среднем на 140 рублей за 100 граммов. Причина — рекордные показатели улова на Дальнем Востоке», — передают авторы telegram-канала. Но речь идет только об икре, которая продается на развес. Та, что распространяется в банках уже подорожала на 100 рублей. По информации от Федерального агентства по рыболовству, улов лососевых тихоокеанских рыб на Дальнем Востоке превысил 608 тысяч тонн за ноябрь. Это более, чем в два раза выше аналогичного периода прошлого года. В свою очередь, представители торговых организаций отметили, что особого падения цен на икру не наблюдается. Ближе к декабрю предположительно цены начнут расти. Глава Росрыболовства Илья Шестаков ранее анонсировал снижение цен на икру к концу 2023 года. В качестве причины он также называл высокий улов. Он отмечал снижение цен на горбушевую икру.