Вадим Цыганов рассказал, как его обманул Юрий Дудь*

Вадим Цыганов: Дудь* обманул нас, сказав, что является православным

11 ноября 2023 в 20:14 Размер текста - 17 +

Вадим Цыганов заявил, что Юрий Дудь (на фото) обманул его, сказав, что является православным христианином Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Муж певицы Виктории Цыгановой Вадим рассказал, что его с супругой обманул российский журналист Юрий Дудь (включен в реестр СМИ-иноагентов), когда брал у них интервью. Цыганов заявил, что Дудь своими вопросами дискредитировал российскую армию. Также он обозначил, что своими действиями журналист показал, что не является православным христианином. «Я думал, что он православный христианин, как он говорил, а он обманул. За обман надо судить. <…> Он вообще дискредитирует Россию, у него задача — дискредитация», — заявил Вадим Цыганов в беседе с изданием «Подъем». Он назвал Дудя, а также журналистку Ксению Собчак и артиста Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) «рептилоидами». В свою очередь Виктория Цыганова предложила Дудю отправиться в зону спецоперации, чтобы доказать, что тот является православным. «Пусть личным примером докажет, что он никого не дискредитировал, что он любит Россию», — добавила Цыганова. В настоящий момент прокуратура Москвы проводит проверку Юрия Дудя на предмет дискредитации российской армии. Об этом сообщает ТАСС. Дудь опубликовал интервью с Цыгановыми две недели назад. Спустя время после интервью семья певицы Виктории Цыгановой заявила, что в их доме проходят обыски. Вадим Цыганов объявил, что обыски были пранком со стороны пранкера Лексуса (Алексея Столярова). Сам пранкер заявил, что непричастен к этому и предложил Цыгановым «вызвать психиатрическую помощь». *Юрий Дудь — признан СМИ-иноагентом в России Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Муж певицы Виктории Цыгановой Вадим рассказал, что его с супругой обманул российский журналист Юрий Дудь (включен в реестр СМИ-иноагентов), когда брал у них интервью. Цыганов заявил, что Дудь своими вопросами дискредитировал российскую армию. Также он обозначил, что своими действиями журналист показал, что не является православным христианином. «Я думал, что он православный христианин, как он говорил, а он обманул. За обман надо судить. <…> Он вообще дискредитирует Россию, у него задача — дискредитация», — заявил Вадим Цыганов в беседе с изданием «Подъем». Он назвал Дудя, а также журналистку Ксению Собчак и артиста Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) «рептилоидами». В свою очередь Виктория Цыганова предложила Дудю отправиться в зону спецоперации, чтобы доказать, что тот является православным. «Пусть личным примером докажет, что он никого не дискредитировал, что он любит Россию», — добавила Цыганова. В настоящий момент прокуратура Москвы проводит проверку Юрия Дудя на предмет дискредитации российской армии. Об этом сообщает ТАСС. Дудь опубликовал интервью с Цыгановыми две недели назад. Спустя время после интервью семья певицы Виктории Цыгановой заявила, что в их доме проходят обыски. Вадим Цыганов объявил, что обыски были пранком со стороны пранкера Лексуса (Алексея Столярова). Сам пранкер заявил, что непричастен к этому и предложил Цыгановым «вызвать психиатрическую помощь». *Юрий Дудь — признан СМИ-иноагентом в России