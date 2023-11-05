Вован и Лексус назвали бредом свою причастность к обыску в доме Цыгановых

05 ноября 2023 в 19:07 Размер текста - 17 +

Вован и Лексус заявили, что они не причастны к обыску в доме Цыгановых Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новость про причастность пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) к обыску в доме певицы Виктории Цыгановой — фейк. Об этом заявили сами Вован и Лексус, назвав ситуацию «бредом воспаленного сознания». «Сообщения в СМИ о том, что мы стоим за историей об „обысках“ в доме Виктории и Вадима Цыгановых, являются бредом воспаленного сознания. В разговоре Цыганов благодарит Лексуса за пранк с премьер-министром Италии Джорджой Мелони, а не за фейки про обыск», — говорится в telegram-канале Вована и Лексуса. Они также раскрыли, чем могут помочь Цыгановым, у которых прошли обыски. «Вызвать неотложную психиатрическую помощь, если те нас попросят», — коротко написали пранкеры. Ранее Виктория Цыганова опубликовала видео, на котором ее муж разговаривает с Лексусом. Вадим много раз благодарил команду пранкеров, а Лексус в ответ говорил: «Вы там, конечно, серьезно отжигаете, троллите». До этого семья дала большое интервью Юрию Дудю (признан иноагентом в РФ). После этого в их доме прошел обыск. Виктория Цыганова заявляла, что в этой истории замешана журналистка Ксения Собчак.

Новость про причастность пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) к обыску в доме певицы Виктории Цыгановой — фейк. Об этом заявили сами Вован и Лексус, назвав ситуацию «бредом воспаленного сознания». «Сообщения в СМИ о том, что мы стоим за историей об „обысках“ в доме Виктории и Вадима Цыгановых, являются бредом воспаленного сознания. В разговоре Цыганов благодарит Лексуса за пранк с премьер-министром Италии Джорджой Мелони, а не за фейки про обыск», — говорится в telegram-канале Вована и Лексуса. Они также раскрыли, чем могут помочь Цыгановым, у которых прошли обыски. «Вызвать неотложную психиатрическую помощь, если те нас попросят», — коротко написали пранкеры. Ранее Виктория Цыганова опубликовала видео, на котором ее муж разговаривает с Лексусом. Вадим много раз благодарил команду пранкеров, а Лексус в ответ говорил: «Вы там, конечно, серьезно отжигаете, троллите». До этого семья дала большое интервью Юрию Дудю (признан иноагентом в РФ). После этого в их доме прошел обыск. Виктория Цыганова заявляла, что в этой истории замешана журналистка Ксения Собчак.