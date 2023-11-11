Экс-генсек НАТО предложил принять Украину в альянс в новых границах

11 ноября 2023 в 20:27 Размер текста - 17 +

Экс-генсек НАТО считает, что Украину можно принять без новых региов РФ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять Украину в альянс без новых регионов России. По его мнению, это будет «сигналом» Москве. «Пришло время сделать следующий шаг и направить приглашение Украине вступить в НАТО. Нам нужна новая архитектура европейской безопасности, в которой Украина находится в самом сердце НАТО», — приводит The Guardian слова Расмуссена. По данным издания, вопрос обсуждался с советником главы офиса президента Украины Андреем Ермаком. По мнению экс-генсека НАТО, исключения из состава Украины территорий, которые контролирует Россия, уменьшило бы угрозу прямого конфликта альянса с Москвой. А Киев смог бы наращивать военные силы для последующей отправки на передовую. Вопрос о членстве Украины в НАТО стоит несколько лет. После начала спецоперации РФ Киев отправил заявку на ускоренное вступление в НАТО. В Госдепе США сообщили, что Украина вступит в альянс, если на это согласятся все страны-члены. При этом в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявляли, что «не будут размениваться территориями» ради членства.

Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять Украину в альянс без новых регионов России. По его мнению, это будет «сигналом» Москве. «Пришло время сделать следующий шаг и направить приглашение Украине вступить в НАТО. Нам нужна новая архитектура европейской безопасности, в которой Украина находится в самом сердце НАТО», — приводит The Guardian слова Расмуссена. По данным издания, вопрос обсуждался с советником главы офиса президента Украины Андреем Ермаком. По мнению экс-генсека НАТО, исключения из состава Украины территорий, которые контролирует Россия, уменьшило бы угрозу прямого конфликта альянса с Москвой. А Киев смог бы наращивать военные силы для последующей отправки на передовую. Вопрос о членстве Украины в НАТО стоит несколько лет. После начала спецоперации РФ Киев отправил заявку на ускоренное вступление в НАТО. В Госдепе США сообщили, что Украина вступит в альянс, если на это согласятся все страны-члены. При этом в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявляли, что «не будут размениваться территориями» ради членства.