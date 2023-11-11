Минобороны Израиля: ЦАХАЛ может сделать с Ливаном то же, что и с Газой

Минобороны Израиля: Бейрут повторит судьбу Газы из-за действий «Хезболлы»

11 ноября 2023 в 21:20 Размер текста - 17 +

Израиль не использовал и 10% своей мощи, сообщил министр обороны Йоав Галант Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израиль может сделать в столице Ливана Бейруте то же, что сейчас делает с сектором Газа. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, уточнив, что группировка «Хезболла» совершает ошибку, втягивая Ливан в войну. Новость по теме Израиль подвел итог месяца войны с ХАМАС: главное «„Хезболла“ совершает ошибки, она близка к серьезной ошибке, жители Бейрута могут оказаться в той же ситуации, что и Газа, где они уже поднимают белый флаг и убегают из дома», — сказал Галант. Он подчеркнул, что у ЦАХАЛ не использовал даже 10% мощи ВВС в Газе. Официально Израиль объявил войну палестинскому движению ХАМАС 8 октября. А 3 ноября ЦАХАЛ зашел на территорию анклава для проведения наземной операции. Военизированная ливанская организация «Хезболла» поддержала боевиков ХАМАС в войне с Израилем. Движение взяло на себя ответственность за обстрел трех позиций израильской армии. За месяц войны в секторе Газа погибли 10 328 человек. Среди них 4 237 детей. Со стороны Израиля погибло 1,4 тысячи человек.

Израиль может сделать в столице Ливана Бейруте то же, что сейчас делает с сектором Газа. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, уточнив, что группировка «Хезболла» совершает ошибку, втягивая Ливан в войну. «„Хезболла“ совершает ошибки, она близка к серьезной ошибке, жители Бейрута могут оказаться в той же ситуации, что и Газа, где они уже поднимают белый флаг и убегают из дома», — сказал Галант. Он подчеркнул, что у ЦАХАЛ не использовал даже 10% мощи ВВС в Газе. Официально Израиль объявил войну палестинскому движению ХАМАС 8 октября. А 3 ноября ЦАХАЛ зашел на территорию анклава для проведения наземной операции. Военизированная ливанская организация «Хезболла» поддержала боевиков ХАМАС в войне с Израилем. Движение взяло на себя ответственность за обстрел трех позиций израильской армии. За месяц войны в секторе Газа погибли 10 328 человек. Среди них 4 237 детей. Со стороны Израиля погибло 1,4 тысячи человек.