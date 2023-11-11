Минобороны Израиля: ЦАХАЛ может сделать с Ливаном то же, что и с Газой

Минобороны Израиля: Бейрут повторит судьбу Газы из-за действий «Хезболлы»
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Израиль не использовал и 10% своей мощи, сообщил министр обороны Йоав Галант Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израиль может сделать в столице Ливана Бейруте то же, что сейчас делает с сектором Газа. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, уточнив, что группировка «Хезболла» совершает ошибку, втягивая Ливан в войну.

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«„Хезболла“ совершает ошибки, она близка к серьезной ошибке, жители Бейрута могут оказаться в той же ситуации, что и Газа, где они уже поднимают белый флаг и убегают из дома», — сказал Галант. Он подчеркнул, что у ЦАХАЛ не использовал даже 10% мощи ВВС в Газе.

Официально Израиль объявил войну палестинскому движению ХАМАС 8 октября. А 3 ноября ЦАХАЛ зашел на территорию анклава для проведения наземной операции. Военизированная ливанская организация «Хезболла» поддержала боевиков ХАМАС в войне с Израилем. Движение взяло на себя ответственность за обстрел трех позиций израильской армии. За месяц войны в секторе Газа погибли 10 328 человек. Среди них 4 237 детей. Со стороны Израиля погибло 1,4 тысячи человек.

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Израиль может сделать в столице Ливана Бейруте то же, что сейчас делает с сектором Газа. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, уточнив, что группировка «Хезболла» совершает ошибку, втягивая Ливан в войну. «„Хезболла“ совершает ошибки, она близка к серьезной ошибке, жители Бейрута могут оказаться в той же ситуации, что и Газа, где они уже поднимают белый флаг и убегают из дома», — сказал Галант. Он подчеркнул, что у ЦАХАЛ не использовал даже 10% мощи ВВС в Газе. Официально Израиль объявил войну палестинскому движению ХАМАС 8 октября. А 3 ноября ЦАХАЛ зашел на территорию анклава для проведения наземной операции. Военизированная ливанская организация «Хезболла» поддержала боевиков ХАМАС в войне с Израилем. Движение взяло на себя ответственность за обстрел трех позиций израильской армии. За месяц войны в секторе Газа погибли 10 328 человек. Среди них 4 237 детей. Со стороны Израиля погибло 1,4 тысячи человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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