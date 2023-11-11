Глава ЛАГ озвучил единственный выход из войны на Ближнем Востоке

Глава ЛАГ: Запад должен завершить войну на Востоке «принципом двух государств»

11 ноября 2023 в 22:53 Размер текста - 17 +

Бездействие Запада приведет к извечной войне на Ближнем Востоке, уверен Ахмед Абу аль-Гейт Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Война на Ближнем Востоке будет продолжаться до тех пор, пока Запад не будет готов разрешить давний конфликт «принципом двух государств». Об этом заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт. Новость по теме Почему воюют Израиль и Палестина. Карта «Если международное сообщество не будет двигаться к достижению этой цели [реализации принципа „двух государств“], то, к сожалению, мы будем наблюдать вооруженный конфликт в этом регионе раз за разом», — подчеркнул Ахмед Абу аль-Гейт в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом в Эр-Рияде (столица Саудовской Аравии — прим. URA.RU). Встречу транслировал телеканал Al Ekhbariya. Принцип двух государств — это план, предусматривающий окончание арабо-израильского конфликта. Из него следует, что Израиль должен отказаться от части территорий, захваченных в ходе Шестидневной войны в 1967 году. По плану еврейское государство должно вернуться к границам 1949 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Палестине необходимо свое независимое государство в рамках резолюции ООН от 1947 года. В настоящий момент на Ближнем Востоке идет война между палестинским движением ХАМАС и Израилем. Палестинские боевики атаковали территорию еврейского государства 7 октября. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Война на Ближнем Востоке будет продолжаться до тех пор, пока Запад не будет готов разрешить давний конфликт «принципом двух государств». Об этом заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт. «Если международное сообщество не будет двигаться к достижению этой цели [реализации принципа „двух государств“], то, к сожалению, мы будем наблюдать вооруженный конфликт в этом регионе раз за разом», — подчеркнул Ахмед Абу аль-Гейт в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом в Эр-Рияде (столица Саудовской Аравии — прим. URA.RU). Встречу транслировал телеканал Al Ekhbariya. Принцип двух государств — это план, предусматривающий окончание арабо-израильского конфликта. Из него следует, что Израиль должен отказаться от части территорий, захваченных в ходе Шестидневной войны в 1967 году. По плану еврейское государство должно вернуться к границам 1949 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Палестине необходимо свое независимое государство в рамках резолюции ООН от 1947 года. В настоящий момент на Ближнем Востоке идет война между палестинским движением ХАМАС и Израилем. Палестинские боевики атаковали территорию еврейского государства 7 октября.