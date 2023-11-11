Глава ЛАГ озвучил единственный выход из войны на Ближнем Востоке

Война на Ближнем Востоке будет продолжаться до тех пор, пока Запад не будет готов разрешить давний конфликт «принципом двух государств». Об этом заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт.
«Если международное сообщество не будет двигаться к достижению этой цели [реализации принципа „двух государств“], то, к сожалению, мы будем наблюдать вооруженный конфликт в этом регионе раз за разом», — подчеркнул Ахмед Абу аль-Гейт в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом в Эр-Рияде (столица Саудовской Аравии — прим. URA.RU). Встречу
Принцип двух государств — это план, предусматривающий окончание арабо-израильского конфликта. Из него следует, что Израиль должен отказаться от части территорий, захваченных в ходе Шестидневной войны в 1967 году. По плану еврейское государство должно вернуться к границам 1949 года.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Палестине необходимо свое независимое государство в рамках резолюции ООН от 1947 года. В настоящий момент на Ближнем Востоке идет война между палестинским движением ХАМАС и Израилем. Палестинские боевики атаковали территорию еврейского государства 7 октября.
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