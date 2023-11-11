Al Arabiya: три больницы в секторе Газа находятся в окружении танков

12 ноября 2023 в 01:49 Размер текста - 17 +

В секторе газа танки окружили больницы Аль-Шифа, Аль-Кудс и Аль-Рантиси Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В секторе Газа больницы Аль-Шифа, Аль-Кудс и Аль-Рантиси находятся в окружении танков. Об этом сообщили журналисты. По их словам, Израиль подтвердил бои у Аль-Шифы, однако опроверг ее осаду. «В секторе Газа израильские танки находятся в непосредственной близости от трех больниц» — передает телеканал Al Arabiya. Их журналист указал на то, что речь идет о госпиталях Аль-Шифа, Аль-Рантиси и Аль-Кудс. По словам журналиста телеканала, танки армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) находятся примерно в 200 метрах от комплекса Аль-Шифа. Красный Полумесяц заявлял, что танки уже в 20 метрах от Аль-Кудс, дополнил Al Arabiya. По данным другого корреспондента, ЦАХАЛ ударила по резервуарам с водой госпиталя Аль-Шифа. Руководитель больниц в секторе Газа Мухаммад Закут указывал, что больница перестала работать из-за отключения электричества и истощения запасов топлива. Ранее израильская армия с двух сторон окружила больничный комплекс Аль-Шифа, передает RT. Министр здравоохранения Палестины Мей аль-КайлаВсе заявила, что самые важные лечебницы сектора Газа были частично или полностью уничтожены из-за постоянных атак со стороны Израиля. Больница Бейт-Хану подверглась бомбардировке, детская поликлиника Ад-Дурра также подверглась нападению с применением запрещенного на международном уровне белого фосфора. Министр подчеркнула, что жертвами половины бомбардировок стали женщины и дети. Количество погибших достигло 1,9 тысячи человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В секторе Газа больницы Аль-Шифа, Аль-Кудс и Аль-Рантиси находятся в окружении танков. Об этом сообщили журналисты. По их словам, Израиль подтвердил бои у Аль-Шифы, однако опроверг ее осаду. «В секторе Газа израильские танки находятся в непосредственной близости от трех больниц» — передает телеканал Al Arabiya. Их журналист указал на то, что речь идет о госпиталях Аль-Шифа, Аль-Рантиси и Аль-Кудс. По словам журналиста телеканала, танки армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) находятся примерно в 200 метрах от комплекса Аль-Шифа. Красный Полумесяц заявлял, что танки уже в 20 метрах от Аль-Кудс, дополнил Al Arabiya. По данным другого корреспондента, ЦАХАЛ ударила по резервуарам с водой госпиталя Аль-Шифа. Руководитель больниц в секторе Газа Мухаммад Закут указывал, что больница перестала работать из-за отключения электричества и истощения запасов топлива. Ранее израильская армия с двух сторон окружила больничный комплекс Аль-Шифа, передает RT. Министр здравоохранения Палестины Мей аль-КайлаВсе заявила, что самые важные лечебницы сектора Газа были частично или полностью уничтожены из-за постоянных атак со стороны Израиля. Больница Бейт-Хану подверглась бомбардировке, детская поликлиника Ад-Дурра также подверглась нападению с применением запрещенного на международном уровне белого фосфора. Министр подчеркнула, что жертвами половины бомбардировок стали женщины и дети. Количество погибших достигло 1,9 тысячи человек.