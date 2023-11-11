В ВОЗ испугались, что не могут связаться с больницей в Газе на фоне боев у «Аль-Шифы»

ВОЗ: связь с координаторами в больнице «Аль-Шифа» в Газе потеряна

12 ноября 2023 в 06:49 Размер текста - 17 +

Больница в Газе подверглась атаке со стороны израильской армии Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) потеряли связь с координаторами в больнице «Аль-Шифа», расположенной на территории сектора Газа. Глава ведомства Тедрос Аданом Гебреисус отметил, что беспокоится за жизни и здоровье персонала и пациентов медицинского учреждения. «Мы потеряли контакт со своими координаторами в больнице „Аль-Шифа“ в Газе. <…> Есть сообщения, что некоторые из тех, кто бежал из больницы, были расстреляны, ранены или убиты. Говорится, что больница окружена танками. ВОЗ серьезно обеспокоена безопасностью работников здравоохранения, сотен больных и травмированных пациентов, включая младенцев», — написал Тедрос Аданом Гебреисус в соцсети X. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по «Аль-Шифе» в Газе 3 ноября. Сообщалось о десятках раненых и погибших. Позже израильские военные решились на эвакуацию детей из больницы. При этом в Иерусалиме считают, что страдания мирных жителей не являются поводом для прекращения боевых действий против ХАМАС.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) потеряли связь с координаторами в больнице «Аль-Шифа», расположенной на территории сектора Газа. Глава ведомства Тедрос Аданом Гебреисус отметил, что беспокоится за жизни и здоровье персонала и пациентов медицинского учреждения. «Мы потеряли контакт со своими координаторами в больнице „Аль-Шифа“ в Газе. <…> Есть сообщения, что некоторые из тех, кто бежал из больницы, были расстреляны, ранены или убиты. Говорится, что больница окружена танками. ВОЗ серьезно обеспокоена безопасностью работников здравоохранения, сотен больных и травмированных пациентов, включая младенцев», — написал Тедрос Аданом Гебреисус в соцсети X. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по «Аль-Шифе» в Газе 3 ноября. Сообщалось о десятках раненых и погибших. Позже израильские военные решились на эвакуацию детей из больницы. При этом в Иерусалиме считают, что страдания мирных жителей не являются поводом для прекращения боевых действий против ХАМАС.