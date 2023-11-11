11 ноября 2023

В ВОЗ испугались, что не могут связаться с больницей в Газе на фоне боев у «Аль-Шифы»

ВОЗ: связь с координаторами в больнице «Аль-Шифа» в Газе потеряна
© Служба новостей «URA.RU»
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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, stock, цахал
Больница в Газе подверглась атаке со стороны израильской армии Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) потеряли связь с координаторами в больнице «Аль-Шифа», расположенной на территории сектора Газа. Глава ведомства Тедрос Аданом Гебреисус отметил, что беспокоится за жизни и здоровье персонала и пациентов медицинского учреждения.

«Мы потеряли контакт со своими координаторами в больнице „Аль-Шифа“ в Газе. <…> Есть сообщения, что некоторые из тех, кто бежал из больницы, были расстреляны, ранены или убиты. Говорится, что больница окружена танками. ВОЗ серьезно обеспокоена безопасностью работников здравоохранения, сотен больных и травмированных пациентов, включая младенцев», — написал Тедрос Аданом Гебреисус в соцсети X.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по «Аль-Шифе» в Газе 3 ноября. Сообщалось о десятках раненых и погибших. Позже израильские военные решились на эвакуацию детей из больницы. При этом в Иерусалиме считают, что страдания мирных жителей не являются поводом для прекращения боевых действий против ХАМАС.

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Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) потеряли связь с координаторами в больнице «Аль-Шифа», расположенной на территории сектора Газа. Глава ведомства Тедрос Аданом Гебреисус отметил, что беспокоится за жизни и здоровье персонала и пациентов медицинского учреждения. «Мы потеряли контакт со своими координаторами в больнице „Аль-Шифа“ в Газе. <…> Есть сообщения, что некоторые из тех, кто бежал из больницы, были расстреляны, ранены или убиты. Говорится, что больница окружена танками. ВОЗ серьезно обеспокоена безопасностью работников здравоохранения, сотен больных и травмированных пациентов, включая младенцев», — написал Тедрос Аданом Гебреисус в соцсети X. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по «Аль-Шифе» в Газе 3 ноября. Сообщалось о десятках раненых и погибших. Позже израильские военные решились на эвакуацию детей из больницы. При этом в Иерусалиме считают, что страдания мирных жителей не являются поводом для прекращения боевых действий против ХАМАС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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