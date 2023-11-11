Армия Израиля нанесла массированные удары по тоннелям ХАМАС

12 ноября 2023 в 09:08 Размер текста - 17 +

ЦАХАЛ ищет тоннели и подземную инфраструктуру в секторе Газа Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во время наземного вторжения в сектор Газа уничтожила более 150 тоннелей и других подземных объектов палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ в резерве Джонатан Конрикус. «Мы уничтожили в большинстве случаев при помощи взрывчатых веществ более 150 тоннелей и комплексов», — заявил Конрикус на брифинге. Он отметил, что ЦАХАЛ также занимается поиском тоннелей и подземной инфраструктуры сектора Газа, так как для ХАМАС она имеет важность. По его словам, палестинские боевики используют тоннели для хранения боеприпасов, а также для совершения неожиданных атак на израильских бойцов. Ранее ЦАХАЛ сообщила, что на севере сектора Газа получила доступ к тоннелям палестинского движения. Армия Израиля сообщила, что ответственный за спецоперации ХАМАС Джамаль Мусса погиб в секторе Газа, передает «Национальная служба новостей».

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во время наземного вторжения в сектор Газа уничтожила более 150 тоннелей и других подземных объектов палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ в резерве Джонатан Конрикус. «Мы уничтожили в большинстве случаев при помощи взрывчатых веществ более 150 тоннелей и комплексов», — заявил Конрикус на брифинге. Он отметил, что ЦАХАЛ также занимается поиском тоннелей и подземной инфраструктуры сектора Газа, так как для ХАМАС она имеет важность. По его словам, палестинские боевики используют тоннели для хранения боеприпасов, а также для совершения неожиданных атак на израильских бойцов. Ранее ЦАХАЛ сообщила, что на севере сектора Газа получила доступ к тоннелям палестинского движения. Армия Израиля сообщила, что ответственный за спецоперации ХАМАС Джамаль Мусса погиб в секторе Газа, передает «Национальная служба новостей».