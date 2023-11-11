11 ноября 2023

Армия Израиля нанесла массированные удары по тоннелям ХАМАС

© Служба новостей «URA.RU»
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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, бмп, армия, израиль, сектор газа, танк, stock, цахал, наземная операция
ЦАХАЛ ищет тоннели и подземную инфраструктуру в секторе Газа Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во время наземного вторжения в сектор Газа уничтожила более 150 тоннелей и других подземных объектов палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ в резерве Джонатан Конрикус.

«Мы уничтожили в большинстве случаев при помощи взрывчатых веществ более 150 тоннелей и комплексов», — заявил Конрикус на брифинге. Он отметил, что ЦАХАЛ также занимается поиском тоннелей и подземной инфраструктуры сектора Газа, так как для ХАМАС она имеет важность. По его словам, палестинские боевики используют тоннели для хранения боеприпасов, а также для совершения неожиданных атак на израильских бойцов.

Ранее ЦАХАЛ сообщила, что на севере сектора Газа получила доступ к тоннелям палестинского движения. Армия Израиля сообщила, что ответственный за спецоперации ХАМАС Джамаль Мусса погиб в секторе Газа, передает «Национальная служба новостей».

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во время наземного вторжения в сектор Газа уничтожила более 150 тоннелей и других подземных объектов палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ в резерве Джонатан Конрикус. «Мы уничтожили в большинстве случаев при помощи взрывчатых веществ более 150 тоннелей и комплексов», — заявил Конрикус на брифинге. Он отметил, что ЦАХАЛ также занимается поиском тоннелей и подземной инфраструктуры сектора Газа, так как для ХАМАС она имеет важность. По его словам, палестинские боевики используют тоннели для хранения боеприпасов, а также для совершения неожиданных атак на израильских бойцов. Ранее ЦАХАЛ сообщила, что на севере сектора Газа получила доступ к тоннелям палестинского движения. Армия Израиля сообщила, что ответственный за спецоперации ХАМАС Джамаль Мусса погиб в секторе Газа, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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