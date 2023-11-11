Sohu: США провоцируют выгодный для России конфликт

Sohu: США провоцируют конфликт между Украиной и Польшей, что выгодно России

12 ноября 2023 в 09:10 Размер текста - 17 +

США сделали из Польши «фильтр» на пути Украины в ЕС, считают авторы материала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU США провоцируют новый конфликт между Украиной и Польшей, что выгодно России. Об этом пишет китайское издание Sohu. «Польша вспыхнула от гнева — и уже два раза подряд. Эта страна больше не может выдерживать давление, и она до безумия измучена Украиной. Однако это очень хорошая новость для России, потому что чем больше Варшава на ножах с Киевом, тем лучше для Москвы», — говорится в статье. Журналисты подчеркнули, что причиной конфликта между странами стали разрешение ЕС украинским экспортерам въезжать на территорию Польши без оплаты дополнительных пошлин. Тем самым украинцам удалось «отнять» у польских компаний множество заказов, а поляки оказались в невыгодной для себя положении, что привело к протестам. Авторы считают, что такая ситуация вызвана тем, что США решили помогать Украине «чужими руками», а главной пострадавшей стала Польша. Ранее польские пограничники заблокировали КПП с Украиной потому, что их не устраивала отмена системы разрешений для украинских коммерческих перевозчиков. Украинский посол в Польше Василий Зварич подчеркнул, что это удар в спину Украины от Польши.

США провоцируют новый конфликт между Украиной и Польшей, что выгодно России. Об этом пишет китайское издание Sohu. «Польша вспыхнула от гнева — и уже два раза подряд. Эта страна больше не может выдерживать давление, и она до безумия измучена Украиной. Однако это очень хорошая новость для России, потому что чем больше Варшава на ножах с Киевом, тем лучше для Москвы», — говорится в статье. Журналисты подчеркнули, что причиной конфликта между странами стали разрешение ЕС украинским экспортерам въезжать на территорию Польши без оплаты дополнительных пошлин. Тем самым украинцам удалось «отнять» у польских компаний множество заказов, а поляки оказались в невыгодной для себя положении, что привело к протестам. Авторы считают, что такая ситуация вызвана тем, что США решили помогать Украине «чужими руками», а главной пострадавшей стала Польша. Ранее польские пограничники заблокировали КПП с Украиной потому, что их не устраивала отмена системы разрешений для украинских коммерческих перевозчиков. Украинский посол в Польше Василий Зварич подчеркнул, что это удар в спину Украины от Польши.