Эрдоган поставил Байдену жесткое условие по войне на Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден должен принять тот факт, что город Газа принадлежит палестинскому народу. Иначе конфликт на Ближнем Востоке не получится разрешить. С таким заявлением выступил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Газа — это, прежде всего, земля палестинского народа. Америка [и лично Джо Байден] должны это принять», — уточнил Реджеп Эрдоган. Его слова передает турецкое агентство Анадолу. Он подчеркнул, что если Байден не примет этого, то не получится достичь соглашения по конфликту между Израилем и Палестиной. Турецкий лидер также заявил, что Израиль является «страной-убийцей детей».
Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт также говорил, что ближневосточный конфликт будет продолжаться до тех пор, пока Запад не примет «принцип двух государств», по которому Израиль должен лишиться части захваченных палестинских территорий. Палестинское движение ХАМАС атаковало Израиль 7 октября. На следующий день еврейское государство объявило боевикам из сектора Газа войну.
Президент США Джо Байден должен принять тот факт, что город Газа принадлежит палестинскому народу. Иначе конфликт на Ближнем Востоке не получится разрешить. С таким заявлением выступил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Газа — это, прежде всего, земля палестинского народа. Америка [и лично Джо Байден] должны это принять», — уточнил Реджеп Эрдоган. Его слова передает турецкое агентство Анадолу. Он подчеркнул, что если Байден не примет этого, то не получится достичь соглашения по конфликту между Израилем и Палестиной. Турецкий лидер также заявил, что Израиль является «страной-убийцей детей». Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт также говорил, что ближневосточный конфликт будет продолжаться до тех пор, пока Запад не примет «принцип двух государств», по которому Израиль должен лишиться части захваченных палестинских территорий. Палестинское движение ХАМАС атаковало Израиль 7 октября. На следующий день еврейское государство объявило боевикам из сектора Газа войну.