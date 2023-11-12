Патриарх Кирилл призвал запретить уговаривать женщин на аборт

12 ноября 2023 в 18:29 Размер текста - 17 +

Патриарх Кирилл предложил запретить склонение женщин к аборту на федеральном уровне Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил на федеральном уровне ввести в России запрет на склонение женщин к совершению аборта. С таким заявлением он выступил на открытии XI Общецерковного съезда по социальному служению. Он также оценил, что ряд российских территорий уже ввели данный запрет. «Слава Богу, на законодательном уровне появляются отдельные инициативы, направленные на сокращение количества абортов. Не так давно в Мордовии, например, был принят закон о запрете склонения к аборту. Надеюсь, что эта инициатива будет поддержана и в других регионах, и на федеральном уровне», — подчеркнул патриарх Кирилл. Его слова передает ТАСС. Священнослужитель добавил, что в России в настоящий момент сохраняется демографический кризис. Он также добавил, что аборт является настоящим преступлением. В августе Мордовия стала первым регионом России, где приняли закон о запрете склонения женщин к аборту. В конце октября экс-депутат Госдумы Инга Юмашева выступила за запрет абортов в России. Она заявила, что без запрета на аборт Россия не способна будет победить в конфликте на Украине. Депутат Госдумы Султан Хамзаев также предложил платить женщинам, которые отказались от абортов.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил на федеральном уровне ввести в России запрет на склонение женщин к совершению аборта. С таким заявлением он выступил на открытии XI Общецерковного съезда по социальному служению. Он также оценил, что ряд российских территорий уже ввели данный запрет. «Слава Богу, на законодательном уровне появляются отдельные инициативы, направленные на сокращение количества абортов. Не так давно в Мордовии, например, был принят закон о запрете склонения к аборту. Надеюсь, что эта инициатива будет поддержана и в других регионах, и на федеральном уровне», — подчеркнул патриарх Кирилл. Его слова передает ТАСС. Священнослужитель добавил, что в России в настоящий момент сохраняется демографический кризис. Он также добавил, что аборт является настоящим преступлением. В августе Мордовия стала первым регионом России, где приняли закон о запрете склонения женщин к аборту. В конце октября экс-депутат Госдумы Инга Юмашева выступила за запрет абортов в России. Она заявила, что без запрета на аборт Россия не способна будет победить в конфликте на Украине. Депутат Госдумы Султан Хамзаев также предложил платить женщинам, которые отказались от абортов.