РИАН: команда Валиевой собирается опротестовать результаты Гран-при в Казани

Команда фигуристки Камилы Валиевой собирается подать протест на результаты произвольной программы на этапе Гран-при России, которая проходила в Казани. На соревнованиях девушка заняла четвертое место. Информацию о планах команды Валиевой сообщили источники, близкие к ситуации.
«Сторона олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой планирует подать протест на результаты произвольной программы на этапе Гран-при России в Казани», — передают источники РИА Новости. Ранее фигуристка получила два штрафа на произвольной программе. Также судьи обнулили одну из двух секвенций, так как по правилам можно показать только один подобный элемент.
Камила Валиева стала четвертой на этапе Гран-при России по фигурному катанию. Она лидировала после короткой программы, но не смогла попала в тройку призеров, набрав 213,59 балла. Первое место в программе заняла фигуристка Софья Муравьева (228,81), второе место — Алина Горбачева (219,02), третье место — Дарья Садковой (214,54).
Ранее URA.RU сообщало, что Всемирное антидопинговое агентство повторно потребовало дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года. Агентство требует аннулировать всех результатов спортсменки с даты взятия пробы, в том числе на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
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