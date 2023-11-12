В Минфине раскрыли, сколько потратят на оборону в 2024 году

Минфин: в 2024 году Россия потратит на оборону и безопасность 39% бюджета

13 ноября 2023 в 04:11 Размер текста - 17 +

Правительство РФ планирует направить треть бюджета на оборону и безопасность Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ В 2024 году в России из федеральной казны потратят 14,2 триллиона рублей (38,6% бюджета) на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность. Об этом рассказали в пресс-службе Минфина РФ. «Расходы казны на оборону в 2024 году составят 10,8 трлн рублей. Еще 3,4 трлн будут потрачены на нацбезопасность и правоохранительную деятельность. Важная задача — укрепление обороноспособности России и поддержка участников СВО. <…> Еще один приоритет — выполнение социальных обязательств», — передает данные ведомства газета «Известия». Правительство РФ в конце сентября представило проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период до 2026 года. Глава Минфина РФ Антон Силуанов подчеркивал, что те, кто называет российский бюджет «военным», не правы. Он согласился с тем, расходы на оборону и безопасность выросли, отметив, что приоритет остается за решением социальных вопросов, передает «Национальная служба новостей».

В 2024 году в России из федеральной казны потратят 14,2 триллиона рублей (38,6% бюджета) на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность. Об этом рассказали в пресс-службе Минфина РФ. «Расходы казны на оборону в 2024 году составят 10,8 трлн рублей. Еще 3,4 трлн будут потрачены на нацбезопасность и правоохранительную деятельность. Важная задача — укрепление обороноспособности России и поддержка участников СВО. <…> Еще один приоритет — выполнение социальных обязательств», — передает данные ведомства газета «Известия». Правительство РФ в конце сентября представило проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период до 2026 года. Глава Минфина РФ Антон Силуанов подчеркивал, что те, кто называет российский бюджет «военным», не правы. Он согласился с тем, расходы на оборону и безопасность выросли, отметив, что приоритет остается за решением социальных вопросов, передает «Национальная служба новостей».