В Минфине раскрыли, сколько потратят на оборону в 2024 году

В 2024 году в России из федеральной казны потратят 14,2 триллиона рублей (38,6% бюджета) на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность. Об этом рассказали в пресс-службе Минфина РФ.
«Расходы казны на оборону в 2024 году составят 10,8 трлн рублей. Еще 3,4 трлн будут потрачены на нацбезопасность и правоохранительную деятельность. Важная задача — укрепление обороноспособности России и поддержка участников СВО. <…> Еще один приоритет — выполнение социальных обязательств», — передает данные ведомства газета «Известия».
Правительство РФ в конце сентября представило проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период до 2026 года. Глава Минфина РФ Антон Силуанов подчеркивал, что те, кто называет российский бюджет «военным», не правы. Он согласился с тем, расходы на оборону и безопасность выросли, отметив, что приоритет остается за решением социальных вопросов, передает «Национальная служба новостей».
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