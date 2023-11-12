Шестилетняя девочка, пострадавшая в ДТП на Режевском тракте, скончалась

13 ноября 2023 в 10:40 Размер текста - 17 +

Девочку прооперировали сразу после аварии, но спустя почти две недели она умерла Фото: Илья Московец © URA.RU Шестилетняя девочка, которая 2 ноября пострадала в аварии на Режевском тракте, скончалась в больнице. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД по Свердловской области. «Накануне девочка скончалась в больнице», — заявили в пресс-службе. В медицинском учреждении ребенок находился с начала ноября. Авария произошла 2 ноября на 64 км трассы Екатеринбург-Реж-Алапаевск. Водитель иномарки не справился с управлением и врезался в Hyundai Solaris. На месте ДТП погибли два человека, двух девочек и женщину в тяжелом состоянии отправили в больницу.

Шестилетняя девочка, которая 2 ноября пострадала в аварии на Режевском тракте, скончалась в больнице. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД по Свердловской области. «Накануне девочка скончалась в больнице», — заявили в пресс-службе. В медицинском учреждении ребенок находился с начала ноября. Авария произошла 2 ноября на 64 км трассы Екатеринбург-Реж-Алапаевск. Водитель иномарки не справился с управлением и врезался в Hyundai Solaris. На месте ДТП погибли два человека, двух девочек и женщину в тяжелом состоянии отправили в больницу.