12 ноября 2023
11 ноября 2023

Шестилетняя девочка, пострадавшая в ДТП на Режевском тракте, скончалась

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, вызов врача, скорая медицинская помощь
Девочку прооперировали сразу после аварии, но спустя почти две недели она умерла Фото:

Шестилетняя девочка, которая 2 ноября пострадала в аварии на Режевском тракте, скончалась в больнице. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

«Накануне девочка скончалась в больнице», — заявили в пресс-службе. В медицинском учреждении ребенок находился с начала ноября.

Авария произошла 2 ноября на 64 км трассы Екатеринбург-Реж-Алапаевск. Водитель иномарки не справился с управлением и врезался в Hyundai Solaris. На месте ДТП погибли два человека, двух девочек и женщину в тяжелом состоянии отправили в больницу.

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Шестилетняя девочка, которая 2 ноября пострадала в аварии на Режевском тракте, скончалась в больнице. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД по Свердловской области. «Накануне девочка скончалась в больнице», — заявили в пресс-службе. В медицинском учреждении ребенок находился с начала ноября. Авария произошла 2 ноября на 64 км трассы Екатеринбург-Реж-Алапаевск. Водитель иномарки не справился с управлением и врезался в Hyundai Solaris. На месте ДТП погибли два человека, двух девочек и женщину в тяжелом состоянии отправили в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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