Шестилетняя девочка, пострадавшая в ДТП на Режевском тракте, скончалась

Девочку прооперировали сразу после аварии, но спустя почти две недели она умерла
Шестилетняя девочка, которая 2 ноября пострадала в аварии на Режевском тракте, скончалась в больнице. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД по Свердловской области.
«Накануне девочка скончалась в больнице», — заявили в пресс-службе. В медицинском учреждении ребенок находился с начала ноября.
Авария произошла 2 ноября на 64 км трассы Екатеринбург-Реж-Алапаевск. Водитель иномарки не справился с управлением и врезался в Hyundai Solaris. На месте ДТП погибли два человека, двух девочек и женщину в тяжелом состоянии отправили в больницу.
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