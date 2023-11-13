Сигареты Lucky Strike и Rothmans будут производить в ОАЭ

Российские подразделения компании British American Tobacco (BAT), производящие сигареты марок Dunhill, Lucky Strike, Pall Mall и Rothmans, теперь принадлежат компании BFI Holding, зарегистрированной в Абу-Даби. Об том стало известно из данных ЕГРЮЛ.
«Бывшие российские подразделения BAT — АО „БАТ-СПб“ и АО „МУМТ“ — перешли компании из Абу-Даби BFI Holding», — передает данные ЕГРЮЛ газета «Коммерсант». Отмечается, что компанией из ОАЭ владеют пять человек, включая троих бывших топ-менеджеров BAT. Структура в Абу-Даби позволит получить доступ к иностранным банкам и упростит международную торговлю, заключили в газете.
British American Tobacco (BAT) продала свой бизнес в России и Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе компании, добавив, что бренды сигарет останутся в собственности бизнеса в РФ. Компания пообещала выплатить заработную плату 2,5 тысячам сотрудников в России и предпринять шаги для обеспечения их будущего трудоустройства, после решения прекратить деятельность в стране из-за спецоперации на Украине, передает
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