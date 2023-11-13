Мизулина направила в МВД список блогеров для проверки

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Пресс-конференция. Москва, мизулина екатерина
В МВД направлен список блогеров, которые могут использовать мошеннические схемы, заявила Мизулина Фото:

В связи с большим количеством обращений от граждан, в МВД был передан перечень блогеров и коучей, которые подлежат проверке. Об этом рассказала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

«Мы обратились в ГУ МВД России по Москве с просьбой провести проверку в отношении ряда известных блогеров», — написала Мизулина в своем telegram-канале. Она добавила, что обращение связано с большим количеством запросов от граждан.

В списке значатся такие блогеры и коучи, как Эдвард Бил, Ксения Губина, Тата Феодориди, Асхаб Тамаев, Гусейн Гасанов и другие. Мизулина предполагает, что они могут использовать схожие с задержанным Аязом Шабутдиновым мошеннические схемы.

Блогеру-коучу Аязу Шабутдинову, обвиняемому в мошенничестве, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 декабря. Ранее ему предъявили обвинение в восьми преступлениях по делам о мошенничестве в крупном размере, но он не признал свою вину.

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В связи с большим количеством обращений от граждан, в МВД был передан перечень блогеров и коучей, которые подлежат проверке. Об этом рассказала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. «Мы обратились в ГУ МВД России по Москве с просьбой провести проверку в отношении ряда известных блогеров», — написала Мизулина в своем telegram-канале. Она добавила, что обращение связано с большим количеством запросов от граждан. В списке значатся такие блогеры и коучи, как Эдвард Бил, Ксения Губина, Тата Феодориди, Асхаб Тамаев, Гусейн Гасанов и другие. Мизулина предполагает, что они могут использовать схожие с задержанным Аязом Шабутдиновым мошеннические схемы. Блогеру-коучу Аязу Шабутдинову, обвиняемому в мошенничестве, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 декабря. Ранее ему предъявили обвинение в восьми преступлениях по делам о мошенничестве в крупном размере, но он не признал свою вину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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