В мире Европа Экс-премьер Британии Кэмерон станет главой МИД 13 ноября 2023 в 14:56 Размер текста - 17 + Дэвид Кэмерон станет главой МИД Великобритании Фото: Robin Jerstad\Zuma\TASS Новым главой МИД Великобритании станет экс-премьер Дэвид Кэмерон. До этого этот пост занимал Суэллы Браверман. Об этом сообщает агентство Reuters. «Дэвид Кэмерон намерен стать министром иностранных дел, вернувшись на политическую передовую после того, как он ушел в отставку в 2016 году. Тогда он не смог удержать Великобританию в Евросоюзе», — говорится в материале . Также 13 ноября в Великобритании сменился и глава МВД. Премьер страны Риши Сунак уволил Суэллу Браверман, которая раскритиковала полицию во время пропалестинского митинга. Новым главой МИД Великобритании станет экс-премьер Дэвид Кэмерон. До этого этот пост занимал Суэллы Браверман. Об этом сообщает агентство Reuters. «Дэвид Кэмерон намерен стать министром иностранных дел, вернувшись на политическую передовую после того, как он ушел в отставку в 2016 году. Тогда он не смог удержать Великобританию в Евросоюзе», — говорится в материале. Также 13 ноября в Великобритании сменился и глава МВД. Премьер страны Риши Сунак уволил Суэллу Браверман, которая раскритиковала полицию во время пропалестинского митинга. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям