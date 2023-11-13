Оператор украинского дрона добил раненого звукорежиссера «Реальных пацанов» на СВО

Звукорежиссер «Реальных пацанов» Валентин Ушаков погиб на спецоперации от дрона
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Прощание с Валентином Ушаковым прошло в его родном селе Кужмара 11 ноября Фото:

Звукорежиссер сериала «Реальные пацаны» Валентин Ушаков погиб в зоне проведения спецоперации. Родные погибшего рассказали, что мужчина получил тяжелое ранение атаки во время атаки беспилотников, пишет телеканал «360».

«Знакомые звукорежиссера рассказали, что мужчина получил тяжелое ранение из-за взрыва сброшенной с беспилотника гранаты. Находящиеся с ним рядом военные положили Ушакова на носилки, чтобы доставить в госпиталь. Но в момент транспортировки прилетел еще один боеприпас. При повторном взрыве никто не выжил», — написано на сайте «360».

Ушаков отправился участвовал в спецоперации с сентября этого года в качестве добровольца. Прощание с бойцом состоялось 11 ноября. Ушакова похоронили в его родном селе Кужмара в Марий Эл. Заключительный эпизод «Реальных пацанов» авторы посвятили своему звукорежиссеру. Также авторы ситкома включили в финальную серию проекта сцену с реальными бойцами спецоперации.

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Звукорежиссер сериала «Реальные пацаны» Валентин Ушаков погиб в зоне проведения спецоперации. Родные погибшего рассказали, что мужчина получил тяжелое ранение атаки во время атаки беспилотников, пишет телеканал «360». «Знакомые звукорежиссера рассказали, что мужчина получил тяжелое ранение из-за взрыва сброшенной с беспилотника гранаты. Находящиеся с ним рядом военные положили Ушакова на носилки, чтобы доставить в госпиталь. Но в момент транспортировки прилетел еще один боеприпас. При повторном взрыве никто не выжил», — написано на сайте «360». Ушаков отправился участвовал в спецоперации с сентября этого года в качестве добровольца. Прощание с бойцом состоялось 11 ноября. Ушакова похоронили в его родном селе Кужмара в Марий Эл. Заключительный эпизод «Реальных пацанов» авторы посвятили своему звукорежиссеру. Также авторы ситкома включили в финальную серию проекта сцену с реальными бойцами спецоперации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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