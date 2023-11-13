В Первоуральске задержали подозреваемого, угрожавшего расправой семье

Одного из подозреваемых уже задержали Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Первоуральске после угроз наркомафии семье местных жителей завели второе уголовное дело. Силовики задержали одного из подозреваемых, сообщил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. Ранее по этой истории было возбуждено дело о вымогательстве.

«Дело находится на контроле у полиции Первоуральска и областного ГУ МВД. Один из подозреваемых задержан. Возбуждено дело по статье 119 УК РФ „Угроза убийством“», — пояснил Горелых.

Глава семьи сдавал квартиру одному мужчине. Однажды он пришел проверить помещение, но нашел там нарколабораторию и коробки с неизвестным веществом. Владелец квартиры не стал сразу обращаться в полицию, однако после этого ему стали приходить угрозы от наркомагазина. Тогда мужчина рассказал все силовикам.

Наркомафии это не понравилось — угрозы лишь усилились: мужчине разбили окно квартиры, а у подъезда положили гроб с отрубленной свиной головой. Затем со свердловчанина стали требовать пять миллионов рублей. После публикации истории в СМИ владелец наркомагазина извинился перед мужчиной и перевел ему полмиллиона рублей, чтобы решить проблему мирный путем.

Дома у семьи, которой приходили угрозы, теперь круглосуточно дежурят силовики. Валерий Горелых заявил, что дело будет доведено до логического завершения, несмотря на попытки злоумышленников помириться с семейством.