13 ноября 2023

Челябинский замкомполка Гагарин ответил с фронта на письма детей. Видео

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Борис Подольный и Юрий Подоляка посетили научно-производственную лабораторию по производству дронов для нужд СВО. Челябинск, ангел, гагарин юрий, гагарин юрий
Челябинский замкомполка Юрий Гагарин с позывным «Ангел» ответил на письмо детям школы №13 Челябинска Фото:
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Замкомандира мотострелкового полка, челябинец Юрий Гагарин с позывным «Ангел» ответил с передовой на письма детей из челябинской школы. Видео URA.RU передал руководитель регисполкома «Народного Фронта» (ОНФ) Денис Рыжий.
«Пришел видео-ответ от бойца с позывным „Ангел“ для учащихся начальных классов школы№ 13 Челябинска. Письмо попало очень вовремя в руки „Ангела“, оно помогает идти ему на поправку после легкого ранения», — рассказал URA.RU Рыжий.

Сам «Ангел» считает это письмо знаковым, так как оно пришло из 13-й школы, а у Гагарина второй позывной — число 13. При этом 13 человек входили в состав отделения, которые занимались спасением детей в ДНР.

Ранее Гагарин показал свое самодельное оружие на основе зенитной пушки С-60. Эта пушка стала бесполезной с появлением сверхзвуковых самолетов, но отлично работает для наземной обороны.

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Замкомандира мотострелкового полка, челябинец Юрий Гагарин с позывным «Ангел» ответил с передовой на письма детей из челябинской школы. Видео URA.RU передал руководитель регисполкома «Народного Фронта» (ОНФ) Денис Рыжий. «Пришел видео-ответ от бойца с позывным „Ангел“ для учащихся начальных классов школы№ 13 Челябинска. Письмо попало очень вовремя в руки „Ангела“, оно помогает идти ему на поправку после легкого ранения», — рассказал URA.RU Рыжий. Сам «Ангел» считает это письмо знаковым, так как оно пришло из 13-й школы, а у Гагарина второй позывной — число 13. При этом 13 человек входили в состав отделения, которые занимались спасением детей в ДНР. Ранее Гагарин показал свое самодельное оружие на основе зенитной пушки С-60. Эта пушка стала бесполезной с появлением сверхзвуковых самолетов, но отлично работает для наземной обороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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