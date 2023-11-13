Челябинский замкомполка Гагарин ответил с фронта на письма детей. Видео

14 ноября 2023 в 10:21 Размер текста - 17 +

Челябинский замкомполка Юрий Гагарин с позывным «Ангел» ответил на письмо детям школы №13 Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Замкомандира мотострелкового полка, челябинец Юрий Гагарин с позывным «Ангел» ответил с передовой на письма детей из челябинской школы. Видео URA.RU передал руководитель регисполкома «Народного Фронта» (ОНФ) Денис Рыжий.

«Пришел видео-ответ от бойца с позывным „Ангел“ для учащихся начальных классов школы№ 13 Челябинска. Письмо попало очень вовремя в руки „Ангела“, оно помогает идти ему на поправку после легкого ранения», — рассказал URA.RU Рыжий. Сам «Ангел» считает это письмо знаковым, так как оно пришло из 13-й школы, а у Гагарина второй позывной — число 13. При этом 13 человек входили в состав отделения, которые занимались спасением детей в ДНР. Ранее Гагарин показал свое самодельное оружие на основе зенитной пушки С-60. Эта пушка стала бесполезной с появлением сверхзвуковых самолетов, но отлично работает для наземной обороны.

Замкомандира мотострелкового полка, челябинец Юрий Гагарин с позывным «Ангел» ответил с передовой на письма детей из челябинской школы. Видео URA.RU передал руководитель регисполкома «Народного Фронта» (ОНФ) Денис Рыжий. «Пришел видео-ответ от бойца с позывным „Ангел“ для учащихся начальных классов школы№ 13 Челябинска. Письмо попало очень вовремя в руки „Ангела“, оно помогает идти ему на поправку после легкого ранения», — рассказал URA.RU Рыжий. Сам «Ангел» считает это письмо знаковым, так как оно пришло из 13-й школы, а у Гагарина второй позывной — число 13. При этом 13 человек входили в состав отделения, которые занимались спасением детей в ДНР. Ранее Гагарин показал свое самодельное оружие на основе зенитной пушки С-60. Эта пушка стала бесполезной с появлением сверхзвуковых самолетов, но отлично работает для наземной обороны.