18 сентября 2023

Челябинский замкомполка Гагарин испытал свое самодельное противотанковое оружие. Видео

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Борис Подольный и Юрий Подоляка посетили научно-производственную лабораторию по производству дронов для нужд СВО. Челябинск, ангел, гагарин юрий
Гагарин с бойцами собрал оружие, способное легко разбить танки и бронированные цели Фото:
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Заместитель командира мотострелкового полка, участвующего в СВО, челябинец Юрий Гагарин (позывной «Ангел» — прим. URA.RU) показал свое самодельное оружие на основе зенитной пушки С-60. Видео URA.RU передал руководитель регисполкома «Народного Фронта» (ОНФ) Денис Рыжий.

«Самодельное оружие „Ангела“ готово к испытаниям. Зенитная пушка С-60 стала бесполезной с появлением сверхзвуковых самолетов. А для наземной обороны отлично работает. Стационарно закрепленная установка на платформе с ручной наводкой, имеет осколочные и бронебойные боеприпасы», — рассказал URA.RU Рыжий.

Гагарин назвал изобретение «Светик-Семицветик» и отметил, что в создании нового вооружения бойцам помогают инженерные способности и русская воля. Он объяснил, что с таким агрегатом будет легко поражать танки и тяжело бронированные цели.

В середине сентября «Ангел» сообщил, что набирает добровольцев к себе в полк. Специализацию и условия контракта с кандидатами обсудят во время собеседования. URA.RU Гагарин отметил, что отбор бойцов он будет проводить лично. В своем видеообращении Гагарин уже призывал россиян вступить в ряды ВС РФ. Добровольцев обещают обучить под руководством опытных военных.

Сам Гагарин находится на фронте с марта 2022 года. Его группа принимала участие в операции по освобождению Мариуполя, где он спас свыше 360 детей. За свои заслуги Гагарин был удостоен государственных наград. Также о нем написали в новом учебнике по истории России.

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Заместитель командира мотострелкового полка, участвующего в СВО, челябинец Юрий Гагарин (позывной «Ангел» — прим. URA.RU) показал свое самодельное оружие на основе зенитной пушки С-60. Видео URA.RU передал руководитель регисполкома «Народного Фронта» (ОНФ) Денис Рыжий. «Самодельное оружие „Ангела“ готово к испытаниям. Зенитная пушка С-60 стала бесполезной с появлением сверхзвуковых самолетов. А для наземной обороны отлично работает. Стационарно закрепленная установка на платформе с ручной наводкой, имеет осколочные и бронебойные боеприпасы», — рассказал URA.RU Рыжий. Гагарин назвал изобретение «Светик-Семицветик» и отметил, что в создании нового вооружения бойцам помогают инженерные способности и русская воля. Он объяснил, что с таким агрегатом будет легко поражать танки и тяжело бронированные цели. В середине сентября «Ангел» сообщил, что набирает добровольцев к себе в полк. Специализацию и условия контракта с кандидатами обсудят во время собеседования. URA.RU Гагарин отметил, что отбор бойцов он будет проводить лично. В своем видеообращении Гагарин уже призывал россиян вступить в ряды ВС РФ. Добровольцев обещают обучить под руководством опытных военных. Сам Гагарин находится на фронте с марта 2022 года. Его группа принимала участие в операции по освобождению Мариуполя, где он спас свыше 360 детей. За свои заслуги Гагарин был удостоен государственных наград. Также о нем написали в новом учебнике по истории России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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