В Израиле заявили о новом виде антисемитизма

Посол Израиля в Москве увидел антисемитизм в пропалестинских демонстрациях

13 ноября 2023 в 18:50 Размер текста - 17 +

По словам Бен Цви, пропалестинские демонстрации — это проявление антисемитизма Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Пропалестинские демонстрации являются проявлением антисемитизма. Они направлены против еврейского народа, а не только против политики Израиля. Об этом заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви. «Это не промусульманские „давайте будем спасать мусульман“, а именно против Израиля, против евреев. Это не только против Израиля. Это — новый вид антисемитизма», — передает РБК слова Бен Цви. Он добавил, что израильский народ будет защищаться: подобные заявления «выйдут для врага в большую цену». В Лондоне регулярно проходят акции в поддержку жителей палестинской Газы. Издание Daily mail подчеркнуло, что британская столица стала небезопасна для евреев. Позже в Британии выдвинули нововведение по ужесточению законов о протестах в связи с пропалестинскими митингами. Уточняется, что демонстрантам запретят использовать пиротехнические средства и забираться на автобусные остановки.

Пропалестинские демонстрации являются проявлением антисемитизма. Они направлены против еврейского народа, а не только против политики Израиля. Об этом заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви. «Это не промусульманские „давайте будем спасать мусульман“, а именно против Израиля, против евреев. Это не только против Израиля. Это — новый вид антисемитизма», — передает РБК слова Бен Цви. Он добавил, что израильский народ будет защищаться: подобные заявления «выйдут для врага в большую цену». В Лондоне регулярно проходят акции в поддержку жителей палестинской Газы. Издание Daily mail подчеркнуло, что британская столица стала небезопасна для евреев. Позже в Британии выдвинули нововведение по ужесточению законов о протестах в связи с пропалестинскими митингами. Уточняется, что демонстрантам запретят использовать пиротехнические средства и забираться на автобусные остановки.