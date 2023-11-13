В Израиле заявили о новом виде антисемитизма

Пропалестинские демонстрации являются проявлением антисемитизма. Они направлены против еврейского народа, а не только против политики Израиля. Об этом заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.
«Это не промусульманские „давайте будем спасать мусульман“, а именно против Израиля, против евреев. Это не только против Израиля. Это — новый вид антисемитизма», — передает РБК слова Бен Цви. Он добавил, что израильский народ будет защищаться: подобные заявления «выйдут для врага в большую цену».
В Лондоне регулярно проходят акции в поддержку жителей палестинской Газы. Издание Daily mail подчеркнуло, что британская столица стала небезопасна для евреев. Позже в Британии выдвинули нововведение по ужесточению законов о протестах в связи с пропалестинскими митингами. Уточняется, что демонстрантам запретят использовать пиротехнические средства и забираться на автобусные остановки.
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