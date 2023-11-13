В Израиле заявили о новом виде антисемитизма

Посол Израиля в Москве увидел антисемитизм в пропалестинских демонстрациях
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги иностранных государств. Челябинск, израиль, флаг, флаг израиля
По словам Бен Цви, пропалестинские демонстрации — это проявление антисемитизма Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Пропалестинские демонстрации являются проявлением антисемитизма. Они направлены против еврейского народа, а не только против политики Израиля. Об этом заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.

«Это не промусульманские „давайте будем спасать мусульман“, а именно против Израиля, против евреев. Это не только против Израиля. Это — новый вид антисемитизма», — передает РБК слова Бен Цви. Он добавил, что израильский народ будет защищаться: подобные заявления «выйдут для врага в большую цену».

В Лондоне регулярно проходят акции в поддержку жителей палестинской Газы. Издание Daily mail подчеркнуло, что британская столица стала небезопасна для евреев. Позже в Британии выдвинули нововведение по ужесточению законов о протестах в связи с пропалестинскими митингами. Уточняется, что демонстрантам запретят использовать пиротехнические средства и забираться на автобусные остановки.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пропалестинские демонстрации являются проявлением антисемитизма. Они направлены против еврейского народа, а не только против политики Израиля. Об этом заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви. «Это не промусульманские „давайте будем спасать мусульман“, а именно против Израиля, против евреев. Это не только против Израиля. Это — новый вид антисемитизма», — передает РБК слова Бен Цви. Он добавил, что израильский народ будет защищаться: подобные заявления «выйдут для врага в большую цену». В Лондоне регулярно проходят акции в поддержку жителей палестинской Газы. Издание Daily mail подчеркнуло, что британская столица стала небезопасна для евреев. Позже в Британии выдвинули нововведение по ужесточению законов о протестах в связи с пропалестинскими митингами. Уточняется, что демонстрантам запретят использовать пиротехнические средства и забираться на автобусные остановки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...