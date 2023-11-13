Политолог Мирзаян назвал сроки завершения спецоперации

Политолог Мирзаян: переговоры по завершению СВО начнутся в 2025 году

14 ноября 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

Украине придется признать потерю своих территорий, сказал Геворг Мирзаян Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине До окончания выборов в США Украина не сможет пойти на завершение конфликта. Переговоры будут возможны, когда сменится власть в Штатах в 2025 году. Таким мнением поделился с URA.RU эксперт совета по международным делам, доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. Когда закончится СВО «СВО не завершится в начале 2024 года. Никаких предпосылок к этому нет. Я считаю, что это может произойти не раньше начала 2025 года. Когда произойдет смена американской администрации, тогда появится некое окно возможностей для серьезных переговоров. Поэтому не раньше 2025 года все закончится», — сказал Геворг Мирзаян. Условия мира Новость по теме Байдену предрекли крах политической карьеры из-за Израиля Соглашение будет подписано по итогам конфликта на Украине, считает эксперт. «Оно будет представлять фиксацию конкретных результатов на земле. До тех пор, пока ситуация нас не удовлетворяет, то есть существуют неосвобожденные российские территории, эти переговоры вести нам нет смысла. В пользу России играет Зеленский, отказываясь от переговоров. Он дает России оправдание, почему переговоры не начинаются. Мы готовы обсуждать признание Киевом новых территориальных реалий. Это демилитаризация и денацификация Украины. Если они сейчас не готовы это обсуждать, через полгода-год мы будем говорить о новых территориальных реалиях», — подчеркнул Миззаян. К чему приведут попытки Киева начать переговоры с Трампом Киев пытается организовать переговоры Зеленского с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Власти хотят попросить политического деятеля выделить помощь Украине, потому что его сподвижники якобы блокируют ее. Дело в том, что через республиканское большинство Трамп фактически контролирует Палату представителей Конгресса США. Украинская власть сама виновата в том, что бывший президент США не хочет идти им навстречу, отметил эксперт. «Попытки украинской страны организовать какие-то переговоры с Трампом бессмысленны. Сторонники бывшего президента Штатов в основной массе выступают против помощи Киеву, для них Украина — это та страна, которая крадет у Америки ресурсы. Лично Трамп — человек злопамятный, он прекрасно помнит, как украинская сторона его обзывала и как она саботировала его предвыборную кампанию в 2016 и в 2020 годах. Поэтому я не думаю, что эти переговоры окажутся успешными. Маловероятно, что они вообще состоятся», — объяснил политолог. Пойдет ли Россия на очередной разговор с Европой Франция готова к эффективному диалогу с российскими властями, заявил телеканалу глава Минобороны страны Себастьян Лекорню. О подобном желании ранее также заявлял канцлер Германии Олаф Шольц. По словам Мирзаяна, России не о чем говорить с Францией и Германией. «С одной стороны хорошо, что они заявили о готовности каких-то контактов с Россией, но с другой стороны, какой смысл? Они не могут принимать решения самостоятельно без американцев. О чем нам с ними говорить? О каких-то гуманитарных вопросах или о перемирии? Нужно понимать, что атмосферы доверия между Россией и Западом сейчас нет, от слова совсем», — сообщил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

До окончания выборов в США Украина не сможет пойти на завершение конфликта. Переговоры будут возможны, когда сменится власть в Штатах в 2025 году. Таким мнением поделился с URA.RU эксперт совета по международным делам, доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. «СВО не завершится в начале 2024 года. Никаких предпосылок к этому нет. Я считаю, что это может произойти не раньше начала 2025 года. Когда произойдет смена американской администрации, тогда появится некое окно возможностей для серьезных переговоров. Поэтому не раньше 2025 года все закончится», — сказал Геворг Мирзаян. Соглашение будет подписано по итогам конфликта на Украине, считает эксперт. «Оно будет представлять фиксацию конкретных результатов на земле. До тех пор, пока ситуация нас не удовлетворяет, то есть существуют неосвобожденные российские территории, эти переговоры вести нам нет смысла. В пользу России играет Зеленский, отказываясь от переговоров. Он дает России оправдание, почему переговоры не начинаются. Мы готовы обсуждать признание Киевом новых территориальных реалий. Это демилитаризация и денацификация Украины. Если они сейчас не готовы это обсуждать, через полгода-год мы будем говорить о новых территориальных реалиях», — подчеркнул Миззаян. Киев пытается организовать переговоры Зеленского с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Власти хотят попросить политического деятеля выделить помощь Украине, потому что его сподвижники якобы блокируют ее. Дело в том, что через республиканское большинство Трамп фактически контролирует Палату представителей Конгресса США. Украинская власть сама виновата в том, что бывший президент США не хочет идти им навстречу, отметил эксперт. «Попытки украинской страны организовать какие-то переговоры с Трампом бессмысленны. Сторонники бывшего президента Штатов в основной массе выступают против помощи Киеву, для них Украина — это та страна, которая крадет у Америки ресурсы. Лично Трамп — человек злопамятный, он прекрасно помнит, как украинская сторона его обзывала и как она саботировала его предвыборную кампанию в 2016 и в 2020 годах. Поэтому я не думаю, что эти переговоры окажутся успешными. Маловероятно, что они вообще состоятся», — объяснил политолог. Франция готова к эффективному диалогу с российскими властями, заявил телеканалу глава Минобороны страны Себастьян Лекорню. О подобном желании ранее также заявлял канцлер Германии Олаф Шольц. По словам Мирзаяна, России не о чем говорить с Францией и Германией. «С одной стороны хорошо, что они заявили о готовности каких-то контактов с Россией, но с другой стороны, какой смысл? Они не могут принимать решения самостоятельно без американцев. О чем нам с ними говорить? О каких-то гуманитарных вопросах или о перемирии? Нужно понимать, что атмосферы доверия между Россией и Западом сейчас нет, от слова совсем», — сообщил собеседник агентства.