Руководитель МЧС ЯНАО проинспектирует пожарные части округа

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Совещание МЧС по подготовке к паводку в Курганской области. Курган., погон, генерал-майор мчс
Начальник Главного управления МЧС России по ЯНАО обсудит проблемные вопросы с подразделениями округа Фото:

Начальник Главного управления МЧС России по ЯНАО Олег Гилев побывал в Новом Уренгое, чтобы обсудить проблемные вопросы подразделения. С такой же целью он планирует посетить новую пожарно-спасательную часть в поселке Коротчаево, а затем продолжит свою работу в Тарко-Сале и Губкинском.

«В начале встречи с личным составом 3 пожарно-спасательного отряда начальник Главного управления обсудил проблемные вопросы подразделения и необходимость их решения. В процессе общения присутствующие рассмотрели вопросы материально-технического оснащения, медицинского обеспечения личного состава, а также перспективы и планы на будущее», — написала пресс-служба МЧС региона в telegram-канале.

Важной темой оказалась увеличение заработной платы и обеспечение сотрудников служебным жильем. Олег Владимирович рассказал о поднятии минимальной зарплаты и активной работе в сфере обеспечения жильем работников. Также во время встречи начальник управления МЧС вручил погоны водителю 8 пожарно-спасательной части.

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Начальник Главного управления МЧС России по ЯНАО Олег Гилев побывал в Новом Уренгое, чтобы обсудить проблемные вопросы подразделения. С такой же целью он планирует посетить новую пожарно-спасательную часть в поселке Коротчаево, а затем продолжит свою работу в Тарко-Сале и Губкинском. «В начале встречи с личным составом 3 пожарно-спасательного отряда начальник Главного управления обсудил проблемные вопросы подразделения и необходимость их решения. В процессе общения присутствующие рассмотрели вопросы материально-технического оснащения, медицинского обеспечения личного состава, а также перспективы и планы на будущее», — написала пресс-служба МЧС региона в telegram-канале. Важной темой оказалась увеличение заработной платы и обеспечение сотрудников служебным жильем. Олег Владимирович рассказал о поднятии минимальной зарплаты и активной работе в сфере обеспечения жильем работников. Также во время встречи начальник управления МЧС вручил погоны водителю 8 пожарно-спасательной части.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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