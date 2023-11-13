Руководитель МЧС ЯНАО проинспектирует пожарные части округа

Начальник Главного управления МЧС России по ЯНАО Олег Гилев побывал в Новом Уренгое, чтобы обсудить проблемные вопросы подразделения. С такой же целью он планирует посетить новую пожарно-спасательную часть в поселке Коротчаево, а затем продолжит свою работу в Тарко-Сале и Губкинском.
«В начале встречи с личным составом 3 пожарно-спасательного отряда начальник Главного управления обсудил проблемные вопросы подразделения и необходимость их решения. В процессе общения присутствующие рассмотрели вопросы материально-технического оснащения, медицинского обеспечения личного состава, а также перспективы и планы на будущее», — написала пресс-служба МЧС региона в telegram-канале.
Важной темой оказалась увеличение заработной платы и обеспечение сотрудников служебным жильем. Олег Владимирович рассказал о поднятии минимальной зарплаты и активной работе в сфере обеспечения жильем работников. Также во время встречи начальник управления МЧС вручил погоны водителю 8 пожарно-спасательной части.
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