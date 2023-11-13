США пострадают, прекратив помогать Украине и Израилю

Интересам Соединенных Штатов грозит «серьезный ущерб», если они прекратят финансово помогать Украине, Израилю, Тайваню и другим странам. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Интересам США будет нанесен серьезный ущерб, если мы не сможем обеспечить и сохранить финансирование Израиля и Украины. А также Индо-Тихоокеанского региона и границы», —
Ранее президент США Джо Байден заявил, что страна способны помогать и Израилю, и Украине во время их военных конфликтов. После этого власти Америки пообещали согласовать с Конгрессом помощь этим странам на сумму свыше 2 млрд долларов. Президент Джо Байден отметил, что помощь двум странам считается «разумной инвестицией». Он добавил, что она будет приносить дивиденды будущим поколениям, передает
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