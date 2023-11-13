13 ноября 2023

США пострадают, прекратив помогать Украине и Израилю

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Валюта. Екатеринбург, наличка, курс валют, курс валюты, деньги, наличные, доллары, курс доллара, валюта, доллар
Интересы США пострадают, если они финансово прекратят помогать Израилю и Украине Фото:

Интересам Соединенных Штатов грозит «серьезный ущерб», если они прекратят финансово помогать Украине, Израилю, Тайваню и другим странам. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Интересам США будет нанесен серьезный ущерб, если мы не сможем обеспечить и сохранить финансирование Израиля и Украины. А также Индо-Тихоокеанского региона и границы», — сказал Салливана.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что страна способны помогать и Израилю, и Украине во время их военных конфликтов. После этого власти Америки пообещали согласовать с Конгрессом помощь этим странам на сумму свыше 2 млрд долларов. Президент Джо Байден отметил, что помощь двум странам считается «разумной инвестицией». Он добавил, что она будет приносить дивиденды будущим поколениям, передает MK.RU.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Интересам Соединенных Штатов грозит «серьезный ущерб», если они прекратят финансово помогать Украине, Израилю, Тайваню и другим странам. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Интересам США будет нанесен серьезный ущерб, если мы не сможем обеспечить и сохранить финансирование Израиля и Украины. А также Индо-Тихоокеанского региона и границы», — сказал Салливана. Ранее президент США Джо Байден заявил, что страна способны помогать и Израилю, и Украине во время их военных конфликтов. После этого власти Америки пообещали согласовать с Конгрессом помощь этим странам на сумму свыше 2 млрд долларов. Президент Джо Байден отметил, что помощь двум странам считается «разумной инвестицией». Он добавил, что она будет приносить дивиденды будущим поколениям, передает MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...