США пострадают, прекратив помогать Украине и Израилю

14 ноября 2023 в 04:28 Размер текста - 17 +

Интересы США пострадают, если они финансово прекратят помогать Израилю и Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Интересам Соединенных Штатов грозит «серьезный ущерб», если они прекратят финансово помогать Украине, Израилю, Тайваню и другим странам. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Интересам США будет нанесен серьезный ущерб, если мы не сможем обеспечить и сохранить финансирование Израиля и Украины. А также Индо-Тихоокеанского региона и границы», — сказал Салливана. Ранее президент США Джо Байден заявил, что страна способны помогать и Израилю, и Украине во время их военных конфликтов. После этого власти Америки пообещали согласовать с Конгрессом помощь этим странам на сумму свыше 2 млрд долларов. Президент Джо Байден отметил, что помощь двум странам считается «разумной инвестицией». Он добавил, что она будет приносить дивиденды будущим поколениям, передает MK.RU.

Интересам Соединенных Штатов грозит «серьезный ущерб», если они прекратят финансово помогать Украине, Израилю, Тайваню и другим странам. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Интересам США будет нанесен серьезный ущерб, если мы не сможем обеспечить и сохранить финансирование Израиля и Украины. А также Индо-Тихоокеанского региона и границы», — сказал Салливана. Ранее президент США Джо Байден заявил, что страна способны помогать и Израилю, и Украине во время их военных конфликтов. После этого власти Америки пообещали согласовать с Конгрессом помощь этим странам на сумму свыше 2 млрд долларов. Президент Джо Байден отметил, что помощь двум странам считается «разумной инвестицией». Он добавил, что она будет приносить дивиденды будущим поколениям, передает MK.RU.