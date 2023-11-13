Залужный захотел создать армию роботов, вдохновившись выставкой в США

14 ноября 2023 в 04:38 Размер текста - 17 +

Валерий Залужный шокировал своим новым предложением президента Украины Владимира Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать солдат-роботов. Тем самым он шокировал украинского лидера, рассказал народный депутат страны Евгений Шевченко. «Главным триггером стало одно словосочетание. <…> Он (Залужный. — прим. ред.) имел в виду солдат-роботов. Он где-то на выставке в Нью-Йорке увидел этих роботов, приехал к президенту и заявил: „Владимир Александрович, я знаю, какой нужен прорыв — нам нужны роботы“. <…> Вы представляете выражение лица Зеленского, когда он это услышал?» — поделился Евгений Шевченко в интервью журналисту Вадиму Карасеву. По словам депутата, Валерий Залужный уже отмечал необходимость технологического прорыва. Главнокомандующий ВСУ считает, что солдаты «рано или поздно закончатся». Ранее стало известно Украина планирует создавать «Армии роботов» для выполнения задач, дабы сохранить жизни солдат на передовой. Для стимулирования создания новой техники украинские власти уже начали отменять законы советского времени.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать солдат-роботов. Тем самым он шокировал украинского лидера, рассказал народный депутат страны Евгений Шевченко. «Главным триггером стало одно словосочетание. <…> Он (Залужный. — прим. ред.) имел в виду солдат-роботов. Он где-то на выставке в Нью-Йорке увидел этих роботов, приехал к президенту и заявил: „Владимир Александрович, я знаю, какой нужен прорыв — нам нужны роботы“. <…> Вы представляете выражение лица Зеленского, когда он это услышал?» — поделился Евгений Шевченко в интервью журналисту Вадиму Карасеву. По словам депутата, Валерий Залужный уже отмечал необходимость технологического прорыва. Главнокомандующий ВСУ считает, что солдаты «рано или поздно закончатся». Ранее стало известно Украина планирует создавать «Армии роботов» для выполнения задач, дабы сохранить жизни солдат на передовой. Для стимулирования создания новой техники украинские власти уже начали отменять законы советского времени.