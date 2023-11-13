В Болгарии созвали Совбез из-за планов оставить завод «Лукойла» без нефти из РФ

14 ноября 2023 в 06:36 Размер текста - 17 +

В Болгарии из-за санкций может остановиться нефтеперерабатывающий завод «Лукойла» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Премьер-министр Болгарии Николай Денков решил созвать заседание Совета безопасности страны из-за планов оставить предприятие «Лукойла» без российской нефти. Об этом сообщила пресс-служба правительства Болгарии. «В центре внимания заседания Совбеза будет оценка последствий и рисков для национальной безопасности Болгарии при возможном принятии законопроекта, который направлен на отмену в течение трех дней исключений, предоставленных Советом ЕС, на переработку на заводе компании „Лукойл“ российской нефти», — передает Болгарское телеграфное агентство сообщение пресс-службы правительства. По данным агентства, причиной созыва Совбеза является внесение законопроекта, который вынудит компанию «Лукойл» отказаться от использования нефти из России при производстве топлива на нефтеперерабатывающем заводе в Бургасе. Законопроект может быть принят в ближайшее время. Ранее Евросоюз принял пакет санкций в отношении России, который включает в себя частичный запрет на импорт нефти и отключение ключевых банков от SWIFT. Поэтапный отказ стран ЕС от нефти из РФ займет несколько месяцев.

Премьер-министр Болгарии Николай Денков решил созвать заседание Совета безопасности страны из-за планов оставить предприятие «Лукойла» без российской нефти. Об этом сообщила пресс-служба правительства Болгарии. «В центре внимания заседания Совбеза будет оценка последствий и рисков для национальной безопасности Болгарии при возможном принятии законопроекта, который направлен на отмену в течение трех дней исключений, предоставленных Советом ЕС, на переработку на заводе компании „Лукойл“ российской нефти», — передает Болгарское телеграфное агентство сообщение пресс-службы правительства. По данным агентства, причиной созыва Совбеза является внесение законопроекта, который вынудит компанию «Лукойл» отказаться от использования нефти из России при производстве топлива на нефтеперерабатывающем заводе в Бургасе. Законопроект может быть принят в ближайшее время. Ранее Евросоюз принял пакет санкций в отношении России, который включает в себя частичный запрет на импорт нефти и отключение ключевых банков от SWIFT. Поэтапный отказ стран ЕС от нефти из РФ займет несколько месяцев.