В Болгарии созвали Совбез из-за планов оставить завод «Лукойла» без нефти из РФ

Премьер-министр Болгарии Николай Денков решил созвать заседание Совета безопасности страны из-за планов оставить предприятие «Лукойла» без российской нефти. Об этом сообщила пресс-служба правительства Болгарии.
«В центре внимания заседания Совбеза будет оценка последствий и рисков для национальной безопасности Болгарии при возможном принятии законопроекта, который направлен на отмену в течение трех дней исключений, предоставленных Советом ЕС, на переработку на заводе компании „Лукойл“ российской нефти», — передает
По данным агентства, причиной созыва Совбеза является внесение законопроекта, который вынудит компанию «Лукойл» отказаться от использования нефти из России при производстве топлива на нефтеперерабатывающем заводе в Бургасе. Законопроект может быть принят в ближайшее время.
Ранее Евросоюз принял пакет санкций в отношении России, который включает в себя частичный запрет на импорт нефти и отключение ключевых банков от SWIFT. Поэтапный отказ стран ЕС от нефти из РФ займет несколько месяцев.
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