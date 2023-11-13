13 ноября 2023

В Болгарии созвали Совбез из-за планов оставить завод «Лукойла» без нефти из РФ

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Нефтяное месторождение компании Лукойл. Красновишерский район, Пермский край, колючая проволока, нефтяное месторождение, цднг 11, цех добычи нефти, поселок романово, красновишерский район, нефтепромысел, охрана объекта
В Болгарии из-за санкций может остановиться нефтеперерабатывающий завод «Лукойла» Фото:

Премьер-министр Болгарии Николай Денков решил созвать заседание Совета безопасности страны из-за планов оставить предприятие «Лукойла» без российской нефти. Об этом сообщила пресс-служба правительства Болгарии.

«В центре внимания заседания Совбеза будет оценка последствий и рисков для национальной безопасности Болгарии при возможном принятии законопроекта, который направлен на отмену в течение трех дней исключений, предоставленных Советом ЕС, на переработку на заводе компании „Лукойл“ российской нефти», — передает Болгарское телеграфное агентство сообщение пресс-службы правительства.

По данным агентства, причиной созыва Совбеза является внесение законопроекта, который вынудит компанию «Лукойл» отказаться от использования нефти из России при производстве топлива на нефтеперерабатывающем заводе в Бургасе. Законопроект может быть принят в ближайшее время.

Ранее Евросоюз принял пакет санкций в отношении России, который включает в себя частичный запрет на импорт нефти и отключение ключевых банков от SWIFT. Поэтапный отказ стран ЕС от нефти из РФ займет несколько месяцев.

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Премьер-министр Болгарии Николай Денков решил созвать заседание Совета безопасности страны из-за планов оставить предприятие «Лукойла» без российской нефти. Об этом сообщила пресс-служба правительства Болгарии. «В центре внимания заседания Совбеза будет оценка последствий и рисков для национальной безопасности Болгарии при возможном принятии законопроекта, который направлен на отмену в течение трех дней исключений, предоставленных Советом ЕС, на переработку на заводе компании „Лукойл“ российской нефти», — передает Болгарское телеграфное агентство сообщение пресс-службы правительства. По данным агентства, причиной созыва Совбеза является внесение законопроекта, который вынудит компанию «Лукойл» отказаться от использования нефти из России при производстве топлива на нефтеперерабатывающем заводе в Бургасе. Законопроект может быть принят в ближайшее время. Ранее Евросоюз принял пакет санкций в отношении России, который включает в себя частичный запрет на импорт нефти и отключение ключевых банков от SWIFT. Поэтапный отказ стран ЕС от нефти из РФ займет несколько месяцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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