В МИД КНДР раскрыли страшную правду про США

США потворствуют массовым убийствам гражданских в секторе Газа. Об этом заявил глава департамента МИД КНДР по делам международных организаций Чо Чхоль Су. По его словам, Штаты «покрывают» массовые убийства, ссылаясь на «право на самооборону».
«[США] поощряют и поддерживают неизбирательные военные удары по сектору Газа, активно покрывая вопиющие массовые убийства Израилем гражданского населения, ссылаясь на „право на самооборону“», — заявил Чо Чхоль Су. Его слова приводит Центральное северокорейское телеграфное агентство (
Ранее стало известно, что официальные лица США порекомендовали Израилю применять против Палестины «бомбы поменьше». Заместитель главы израильского посольства в США Элиав Беньямин заявил, что Израиль не понесет ответственности за гибель мирных палестинцев. Число погибших в Газе перевалило за десяток тысяч.
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