В МИД КНДР раскрыли страшную правду про США

МИД КНДР: США потворствуют массовым убийствам мирного населения в секторе Газа
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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, stock, цахал, наземная операция
США называют убийство мирного населения Газы «правом на самооборону», считает Чо Чхоль Су Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

США потворствуют массовым убийствам гражданских в секторе Газа. Об этом заявил глава департамента МИД КНДР по делам международных организаций Чо Чхоль Су. По его словам, Штаты «покрывают» массовые убийства, ссылаясь на «право на самооборону».

«[США] поощряют и поддерживают неизбирательные военные удары по сектору Газа, активно покрывая вопиющие массовые убийства Израилем гражданского населения, ссылаясь на „право на самооборону“», — заявил Чо Чхоль Су. Его слова приводит Центральное северокорейское телеграфное агентство (ЦТАК).

Ранее стало известно, что официальные лица США порекомендовали Израилю применять против Палестины «бомбы поменьше». Заместитель главы израильского посольства в США Элиав Беньямин заявил, что Израиль не понесет ответственности за гибель мирных палестинцев. Число погибших в Газе перевалило за десяток тысяч.

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США потворствуют массовым убийствам гражданских в секторе Газа. Об этом заявил глава департамента МИД КНДР по делам международных организаций Чо Чхоль Су. По его словам, Штаты «покрывают» массовые убийства, ссылаясь на «право на самооборону». «[США] поощряют и поддерживают неизбирательные военные удары по сектору Газа, активно покрывая вопиющие массовые убийства Израилем гражданского населения, ссылаясь на „право на самооборону“», — заявил Чо Чхоль Су. Его слова приводит Центральное северокорейское телеграфное агентство (ЦТАК). Ранее стало известно, что официальные лица США порекомендовали Израилю применять против Палестины «бомбы поменьше». Заместитель главы израильского посольства в США Элиав Беньямин заявил, что Израиль не понесет ответственности за гибель мирных палестинцев. Число погибших в Газе перевалило за десяток тысяч.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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