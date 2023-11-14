В МИД КНДР раскрыли страшную правду про США

МИД КНДР: США потворствуют массовым убийствам мирного населения в секторе Газа

14 ноября 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

США называют убийство мирного населения Газы «правом на самооборону», считает Чо Чхоль Су Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа США потворствуют массовым убийствам гражданских в секторе Газа. Об этом заявил глава департамента МИД КНДР по делам международных организаций Чо Чхоль Су. По его словам, Штаты «покрывают» массовые убийства, ссылаясь на «право на самооборону». «[США] поощряют и поддерживают неизбирательные военные удары по сектору Газа, активно покрывая вопиющие массовые убийства Израилем гражданского населения, ссылаясь на „право на самооборону“», — заявил Чо Чхоль Су. Его слова приводит Центральное северокорейское телеграфное агентство ( ЦТАК ). Ранее стало известно, что официальные лица США порекомендовали Израилю применять против Палестины «бомбы поменьше». Заместитель главы израильского посольства в США Элиав Беньямин заявил, что Израиль не понесет ответственности за гибель мирных палестинцев. Число погибших в Газе перевалило за десяток тысяч.

США потворствуют массовым убийствам гражданских в секторе Газа. Об этом заявил глава департамента МИД КНДР по делам международных организаций Чо Чхоль Су. По его словам, Штаты «покрывают» массовые убийства, ссылаясь на «право на самооборону». «[США] поощряют и поддерживают неизбирательные военные удары по сектору Газа, активно покрывая вопиющие массовые убийства Израилем гражданского населения, ссылаясь на „право на самооборону“», — заявил Чо Чхоль Су. Его слова приводит Центральное северокорейское телеграфное агентство (ЦТАК). Ранее стало известно, что официальные лица США порекомендовали Израилю применять против Палестины «бомбы поменьше». Заместитель главы израильского посольства в США Элиав Беньямин заявил, что Израиль не понесет ответственности за гибель мирных палестинцев. Число погибших в Газе перевалило за десяток тысяч.