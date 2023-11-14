В НАТО признались, что не принимают Украину в альянс из-за риска войны с Россией

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Вступление Украины в НАТО приведет альянс к войне с Россией, заявил Дэвид ван Вил Фото:

Украина не может вступить в НАТО из-за риска вооруженного конфликта между альянсом и Россией. Об этом заявил помощник генерального секретаря Североатлантического договора Дэвид ван Вил.

«Я не могу указать сейчас на конкретный временной график вступления Украины в НАТО. Мы хотим избежать эскалации нынешнего конфликта до конфронтации между НАТО и Россией», — передает слова ван Вила японское издание Asahi. Помощник генсека отметил, что Украина также сталкивается с необходимостью модернизировать свою систему управления, что является важной задачей.

На данный момент важно определить, достиг ли Киев определенного уровня развития своей системы управления в условиях ведения боевых действий. Несмотря на это, перспектива вступления Украины в НАТО остается в силе, заключил ван Вил.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять Украину в альянс без включения в него новых регионов России, чтобы это стало «сигналом» Москве. Предложение обсуждалось с советником президента Украины Андреем Ермаком. Киев не сможет вступить в НАТО, пока не будет завершен вооруженный конфликт с Россией, заявил еврокомиссар Тьерри Бретон. По его словам, вступление Украины в альянс может привести к прямому конфликту с участием всех стран-членов, в соответствии со пятой статьей Североатлантического договора, передает «Ридус».

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Украина не может вступить в НАТО из-за риска вооруженного конфликта между альянсом и Россией. Об этом заявил помощник генерального секретаря Североатлантического договора Дэвид ван Вил. «Я не могу указать сейчас на конкретный временной график вступления Украины в НАТО. Мы хотим избежать эскалации нынешнего конфликта до конфронтации между НАТО и Россией», — передает слова ван Вила японское издание Asahi. Помощник генсека отметил, что Украина также сталкивается с необходимостью модернизировать свою систему управления, что является важной задачей. На данный момент важно определить, достиг ли Киев определенного уровня развития своей системы управления в условиях ведения боевых действий. Несмотря на это, перспектива вступления Украины в НАТО остается в силе, заключил ван Вил. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять Украину в альянс без включения в него новых регионов России, чтобы это стало «сигналом» Москве. Предложение обсуждалось с советником президента Украины Андреем Ермаком. Киев не сможет вступить в НАТО, пока не будет завершен вооруженный конфликт с Россией, заявил еврокомиссар Тьерри Бретон. По его словам, вступление Украины в альянс может привести к прямому конфликту с участием всех стран-членов, в соответствии со пятой статьей Североатлантического договора, передает «Ридус».
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Ссылки по теме
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