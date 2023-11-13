13 ноября 2023

В Пермской галерее двухметровую скульптуру превратили в мумию. Фото

В Пермской галерее скульптуру «Сеятель» завернули в спецматериал для переезда
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, спасо-преображенский собор, художественная галерея пермь
Музейщики продолжают освобождать помещения Спасо-Преображенского собора Фото:

Пермская художественная галерея продолжает переезд из здания Спасо-Преображенского собора. Экспонаты для транспортировки тщательно упаковывают. Так, известную скульптуру «Сеятель» Михаила Харламова укутали в специальный материал, после чего она стала похожа на мумию, следует из фото, опубликованных в соцсетях музея.

«Скульптуру „Сеятель“ Михаила Харламова начали готовить к переезду. Приодели его в „нижнее бельишко“ из инновационного материала Tyvek. Это очень прочный, экологически чистый материал, пропускающий воздух и обладающий свойствами пленки, бумаги и ткани, используется для бережной упаковки музейных ценностей», — рассказывается на странице галереи в соцсети «ВКонтакте».

Скульптура «Сеятель» украшала в Пермской галерее экспозицию русского искусства XIX века с 1931 года, когда поступила в музей. За нее автор в 1862 году получил золотую медаль Петербургской Академии художеств. Как ранее рассказывало URA.RU, Пермская художественная галерея вывозит экспонаты из здания Спасо-Преображенского собора во временное хранилище для дальнейшего переезда в новое здание. В соборе рабочие, которые готовятся к ремонту, нашли скрытую лестницу и настенные росписи.

Скульптура укутана в спецматериал словно мумия
Скульптура укутана в спецматериал словно мумия
Таким «Сеятеля» привыкли видеть посетители галереи
Таким «Сеятеля» привыкли видеть посетители галереи

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Пермская художественная галерея продолжает переезд из здания Спасо-Преображенского собора. Экспонаты для транспортировки тщательно упаковывают. Так, известную скульптуру «Сеятель» Михаила Харламова укутали в специальный материал, после чего она стала похожа на мумию, следует из фото, опубликованных в соцсетях музея. «Скульптуру „Сеятель“ Михаила Харламова начали готовить к переезду. Приодели его в „нижнее бельишко“ из инновационного материала Tyvek. Это очень прочный, экологически чистый материал, пропускающий воздух и обладающий свойствами пленки, бумаги и ткани, используется для бережной упаковки музейных ценностей», — рассказывается на странице галереи в соцсети «ВКонтакте». Скульптура «Сеятель» украшала в Пермской галерее экспозицию русского искусства XIX века с 1931 года, когда поступила в музей. За нее автор в 1862 году получил золотую медаль Петербургской Академии художеств. Как ранее рассказывало URA.RU, Пермская художественная галерея вывозит экспонаты из здания Спасо-Преображенского собора во временное хранилище для дальнейшего переезда в новое здание. В соборе рабочие, которые готовятся к ремонту, нашли скрытую лестницу и настенные росписи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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