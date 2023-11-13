В Пермской галерее двухметровую скульптуру превратили в мумию. Фото

В Пермской галерее скульптуру «Сеятель» завернули в спецматериал для переезда

14 ноября 2023 в 11:15 Размер текста - 17 +

Музейщики продолжают освобождать помещения Спасо-Преображенского собора Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермская художественная галерея продолжает переезд из здания Спасо-Преображенского собора. Экспонаты для транспортировки тщательно упаковывают. Так, известную скульптуру «Сеятель» Михаила Харламова укутали в специальный материал, после чего она стала похожа на мумию, следует из фото, опубликованных в соцсетях музея. «Скульптуру „Сеятель“ Михаила Харламова начали готовить к переезду. Приодели его в „нижнее бельишко“ из инновационного материала Tyvek. Это очень прочный, экологически чистый материал, пропускающий воздух и обладающий свойствами пленки, бумаги и ткани, используется для бережной упаковки музейных ценностей», — рассказывается на странице галереи в соцсети «ВКонтакте». Скульптура «Сеятель» украшала в Пермской галерее экспозицию русского искусства XIX века с 1931 года, когда поступила в музей. За нее автор в 1862 году получил золотую медаль Петербургской Академии художеств. Как ранее рассказывало URA.RU, Пермская художественная галерея вывозит экспонаты из здания Спасо-Преображенского собора во временное хранилище для дальнейшего переезда в новое здание. В соборе рабочие, которые готовятся к ремонту, нашли скрытую лестницу и настенные росписи. Скульптура укутана в спецматериал словно мумия Пермская галерея в ВК https://vk.com/permartmuseum Таким «Сеятеля» привыкли видеть посетители галереи Пермская галерея в ВК https://vk.com/permartmuseum

Пермская художественная галерея продолжает переезд из здания Спасо-Преображенского собора. Экспонаты для транспортировки тщательно упаковывают. Так, известную скульптуру «Сеятель» Михаила Харламова укутали в специальный материал, после чего она стала похожа на мумию, следует из фото, опубликованных в соцсетях музея. «Скульптуру „Сеятель“ Михаила Харламова начали готовить к переезду. Приодели его в „нижнее бельишко“ из инновационного материала Tyvek. Это очень прочный, экологически чистый материал, пропускающий воздух и обладающий свойствами пленки, бумаги и ткани, используется для бережной упаковки музейных ценностей», — рассказывается на странице галереи в соцсети «ВКонтакте». Скульптура «Сеятель» украшала в Пермской галерее экспозицию русского искусства XIX века с 1931 года, когда поступила в музей. За нее автор в 1862 году получил золотую медаль Петербургской Академии художеств. Как ранее рассказывало URA.RU, Пермская художественная галерея вывозит экспонаты из здания Спасо-Преображенского собора во временное хранилище для дальнейшего переезда в новое здание. В соборе рабочие, которые готовятся к ремонту, нашли скрытую лестницу и настенные росписи.