13 ноября 2023

После убийства матери и дочки в Екатеринбурге завели уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего вице- губернатора Сергея Пугина. Курган, следственный комитет, следователь, следственное управление курганской области
Подозреваемым является 16-летний школьник Фото:

В Екатеринбурге после убийства женщины и ее дочери завели уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области.

Инцидент произошел 13 ноября. 16-летний парень зарезал свою подругу, а потом и ее мать. «Сотрудники СК по Железнодорожному району завели уголовное дело по факту обнаружения двух тел в квартире на Билимбаевской. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи допрашивают подозреваемого. «В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении ему обвинения и об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в УМВД по Екатеринбургу. Сыщики уголовного розыска установили личности погибших и подозреваемого. Женщине было 62 года, ее дочке — 14 лет.

По одной из версий, школьник убил подругу, заподозрив ее в измене. Мать девочки он зарезал, чтобы скрыть убийство девочки, пишет telegram-канал Ural Mash.

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В Екатеринбурге после убийства женщины и ее дочери завели уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области. Инцидент произошел 13 ноября. 16-летний парень зарезал свою подругу, а потом и ее мать. «Сотрудники СК по Железнодорожному району завели уголовное дело по факту обнаружения двух тел в квартире на Билимбаевской. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ», — говорится в сообщении ведомства. Следователи допрашивают подозреваемого. «В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении ему обвинения и об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в УМВД по Екатеринбургу. Сыщики уголовного розыска установили личности погибших и подозреваемого. Женщине было 62 года, ее дочке — 14 лет. По одной из версий, школьник убил подругу, заподозрив ее в измене. Мать девочки он зарезал, чтобы скрыть убийство девочки, пишет telegram-канал Ural Mash.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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