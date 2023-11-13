После убийства матери и дочки в Екатеринбурге завели уголовное дело

В Екатеринбурге после убийства женщины и ее дочери завели уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области.
Инцидент произошел 13 ноября. 16-летний парень зарезал свою подругу, а потом и ее мать. «Сотрудники СК по Железнодорожному району завели уголовное дело по факту обнаружения двух тел в квартире на Билимбаевской. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ», — говорится в сообщении ведомства.
Следователи допрашивают подозреваемого. «В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении ему обвинения и об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в УМВД по Екатеринбургу. Сыщики уголовного розыска установили личности погибших и подозреваемого. Женщине было 62 года, ее дочке — 14 лет.
По одной из версий, школьник убил подругу, заподозрив ее в измене. Мать девочки он зарезал, чтобы скрыть убийство девочки, пишет telegram-канал Ural Mash.
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