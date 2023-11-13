Стали известно, из-за кого парень решил зарезать школьницу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге парень зарезал школьницу, приревновав ее к своему брату

14 ноября 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

Происшествие произошло вечером 12 ноября Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Екатеринбурге школьник напал 14-летнюю подругу, потому что приревновал ее к своему брату. Информация об этом появилась в соцсетях. «Подросток убил девушку в Екатеринбурге из-за ревности к своему старшему брату — увидел его курящим из окна квартиры подруги, когда проходил мимо», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Парню 26 лет, ранее он проживал в Москве, но три месяца назад по просьбе матери и сестры вернулся в Екатеринбург. Они пожаловались ему на 16-летнего подростка, которого не могли усмирить, и попросили за ним присмотреть. Так молодой человек оказался в компании школьников. Именно во время дружеской встречи брата и заметил ревнивец. Зарезавший подругу школьник оказался из неполной семьи, его мать работает в частном охранном предприятии, старшая 25-летняя сестра — помощница воспитателя в детском саду. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге школьник убил 14-летнюю подругу, заподозрив ее в измене. Он трижды ударил ее в спину и шею. Конфликт произошел в одной из квартир в Железнодорожном районе. Убив школьницу, парень зарезал ее мать, которая пришла с работы. После этого он украл банковскую карту женщины, снял 20 тысяч рублей и пошел гулять с другом. На прогулке он признался товарищу в содеянном, а тот сдал его старшему брату. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге школьник напал 14-летнюю подругу, потому что приревновал ее к своему брату. Информация об этом появилась в соцсетях. «Подросток убил девушку в Екатеринбурге из-за ревности к своему старшему брату — увидел его курящим из окна квартиры подруги, когда проходил мимо», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Парню 26 лет, ранее он проживал в Москве, но три месяца назад по просьбе матери и сестры вернулся в Екатеринбург. Они пожаловались ему на 16-летнего подростка, которого не могли усмирить, и попросили за ним присмотреть. Так молодой человек оказался в компании школьников. Именно во время дружеской встречи брата и заметил ревнивец. Зарезавший подругу школьник оказался из неполной семьи, его мать работает в частном охранном предприятии, старшая 25-летняя сестра — помощница воспитателя в детском саду. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге школьник убил 14-летнюю подругу, заподозрив ее в измене. Он трижды ударил ее в спину и шею. Конфликт произошел в одной из квартир в Железнодорожном районе. Убив школьницу, парень зарезал ее мать, которая пришла с работы. После этого он украл банковскую карту женщины, снял 20 тысяч рублей и пошел гулять с другом. На прогулке он признался товарищу в содеянном, а тот сдал его старшему брату.