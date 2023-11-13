13 ноября 2023

Стали известно, из-за кого парень решил зарезать школьницу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге парень зарезал школьницу, приревновав ее к своему брату
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут , убийство, разбой, нападение, преступник, нож, рука с ножом
Происшествие произошло вечером 12 ноября Фото:

В Екатеринбурге школьник напал 14-летнюю подругу, потому что приревновал ее к своему брату. Информация об этом появилась в соцсетях.

«Подросток убил девушку в Екатеринбурге из-за ревности к своему старшему брату — увидел его курящим из окна квартиры подруги, когда проходил мимо», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Парню 26 лет, ранее он проживал в Москве, но три месяца назад по просьбе матери и сестры вернулся в Екатеринбург. Они пожаловались ему на 16-летнего подростка, которого не могли усмирить, и попросили за ним присмотреть.

Так молодой человек оказался в компании школьников. Именно во время дружеской встречи брата и заметил ревнивец. Зарезавший подругу школьник оказался из неполной семьи, его мать работает в частном охранном предприятии, старшая 25-летняя сестра — помощница воспитателя в детском саду.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге школьник убил 14-летнюю подругу, заподозрив ее в измене. Он трижды ударил ее в спину и шею. Конфликт произошел в одной из квартир в Железнодорожном районе. Убив школьницу, парень зарезал ее мать, которая пришла с работы. После этого он украл банковскую карту женщины, снял 20 тысяч рублей и пошел гулять с другом. На прогулке он признался товарищу в содеянном, а тот сдал его старшему брату.

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В Екатеринбурге школьник напал 14-летнюю подругу, потому что приревновал ее к своему брату. Информация об этом появилась в соцсетях. «Подросток убил девушку в Екатеринбурге из-за ревности к своему старшему брату — увидел его курящим из окна квартиры подруги, когда проходил мимо», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Парню 26 лет, ранее он проживал в Москве, но три месяца назад по просьбе матери и сестры вернулся в Екатеринбург. Они пожаловались ему на 16-летнего подростка, которого не могли усмирить, и попросили за ним присмотреть. Так молодой человек оказался в компании школьников. Именно во время дружеской встречи брата и заметил ревнивец. Зарезавший подругу школьник оказался из неполной семьи, его мать работает в частном охранном предприятии, старшая 25-летняя сестра — помощница воспитателя в детском саду. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге школьник убил 14-летнюю подругу, заподозрив ее в измене. Он трижды ударил ее в спину и шею. Конфликт произошел в одной из квартир в Железнодорожном районе. Убив школьницу, парень зарезал ее мать, которая пришла с работы. После этого он украл банковскую карту женщины, снял 20 тысяч рублей и пошел гулять с другом. На прогулке он признался товарищу в содеянном, а тот сдал его старшему брату.
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