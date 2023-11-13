Школьник из Екатеринбурга, подозреваемый в убийстве подруги, оставил страшное послание в соцсетях

Школьник из Екатеринбурга, которого подозревают в убийстве подруги и ее матери, оставил на своей странице в соцсетях статус о том, что будет мстить любому, кто его тронет. Послание опубликовано на его странице «ВКонтакте».
«Я тихий, пока меня не трогают, а когда тронут, я буду тихо стоять у могилы [того], кто меня тронул», — написано в статусе молодого человека. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге школьника подозревают в убийстве 14-летней подруги из ревности. Он трижды ударил ее ножом в спину и шею.
Конфликт произошел в одной из квартир в Железнодорожном районе. Убив школьницу, парень зарезал ее мать, которая пришла с работы. После этого он украл банковскую карту женщины, снял 20 тысяч рублей и пошел гулять с другом. На прогулке он признался товарищу в содеянном, а тот сдал его старшему брату.
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