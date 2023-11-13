13 ноября 2023

Школьник из Екатеринбурга, подозреваемый в убийстве подруги, оставил страшное послание в соцсетях

Подозреваемый в убийстве подруги екатеринбуржец оставил статус про могилу
© Служба новостей «URA.RU»
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16-летнего школьника подозревают в жестоком убийстве двух человек Фото:

Школьник из Екатеринбурга, которого подозревают в убийстве подруги и ее матери, оставил на своей странице в соцсетях статус о том, что будет мстить любому, кто его тронет. Послание опубликовано на его странице «ВКонтакте».

«Я тихий, пока меня не трогают, а когда тронут, я буду тихо стоять у могилы [того], кто меня тронул», — написано в статусе молодого человека. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге школьника подозревают в убийстве 14-летней подруги из ревности. Он трижды ударил ее ножом в спину и шею.

Конфликт произошел в одной из квартир в Железнодорожном районе. Убив школьницу, парень зарезал ее мать, которая пришла с работы. После этого он украл банковскую карту женщины, снял 20 тысяч рублей и пошел гулять с другом. На прогулке он признался товарищу в содеянном, а тот сдал его старшему брату.

Молодой человек был в сети два месяца назад
Молодой человек был в сети два месяца назад

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Школьник из Екатеринбурга, которого подозревают в убийстве подруги и ее матери, оставил на своей странице в соцсетях статус о том, что будет мстить любому, кто его тронет. Послание опубликовано на его странице «ВКонтакте». «Я тихий, пока меня не трогают, а когда тронут, я буду тихо стоять у могилы [того], кто меня тронул», — написано в статусе молодого человека. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге школьника подозревают в убийстве 14-летней подруги из ревности. Он трижды ударил ее ножом в спину и шею. Конфликт произошел в одной из квартир в Железнодорожном районе. Убив школьницу, парень зарезал ее мать, которая пришла с работы. После этого он украл банковскую карту женщины, снял 20 тысяч рублей и пошел гулять с другом. На прогулке он признался товарищу в содеянном, а тот сдал его старшему брату.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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