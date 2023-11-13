Член Совета Федерации Маргарита Павлова настаивает, что дети для женщины важнее образования. Об этом она заявила URA.RU 14 ноября на женском форуме «Стальное кружево».
«Сейчас, когда в системе ценностей образование стоит на первом месте, а семья и замужество на втором, мы получили перекос. Эти ценности нужно поменять местами: рождение детей и семья должны стоять на первом месте. Мы имеем первого ребенка в 30, если не в 40 лет. Потому что женщину в свое время ориентировали, что если она не получит образование, то пропадет в этой жизни, не состоится», — сказала Павлова корреспонденту URA.RU.
Добавив, что видела очень много женщин, которые получив высшее образование (и даже несколько) спокойно реализуют себя в материнстве, в семье и абсолютно счастливы. Но их почему-то не считают их успешными, об этом противоречии она и говорила в предыдущем интервью «Царьграду» на Русском экономическом форуме в Челябинске.
«Мы на пороге демографической зимы, люди стали меньше рожать. Нужно перестать ориентировать девушек на получение высшего образования. Нужно перестать плодить количество молодых людей с высшим образованием, которое ни к чему не приводит. Они либо начинают работать по другим специальностям, либо еще что-то, а потом этот поиск себя затягивается на долгие года, и упускается детородная функция»», — заявила она ранее.
Слова Павловой вызвали неоднозначную реакцию в Госдуме. Зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева заявила, что государство не должно лезть в личную жизнь россиян и возвращать страну в Средневековье. Горячева отметила, у Павловой, несмотря на высшее образование, есть трое детей, и диплом вуза не помешал ей быть матерью.
Будущий сенатор в 2000 году получила диплом по специальности «социолог-психолог социально-культурной сферы» Челябинской государственной академии культуры и искусств (ныне Челябинский государственный институт культуры). Вышла замуж и родила первого из трех детей она спустя четыре года после окончания вуза, работая на одном из областных телеканалов.
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