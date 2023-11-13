Челябинский сенатор Павлова настаивает, что дети для женщины важнее образования. Видео

14 ноября 2023 в 13:04 Размер текста - 17 +

Марагарита Павлова раскрыла тезис, высказанный в нашумевшем заявлении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Член Совета Федерации Маргарита Павлова настаивает, что дети для женщины важнее образования. Об этом она заявила URA.RU 14 ноября на женском форуме «Стальное кружево». «Сейчас, когда в системе ценностей образование стоит на первом месте, а семья и замужество на втором, мы получили перекос. Эти ценности нужно поменять местами: рождение детей и семья должны стоять на первом месте. Мы имеем первого ребенка в 30, если не в 40 лет. Потому что женщину в свое время ориентировали, что если она не получит образование, то пропадет в этой жизни, не состоится», — сказала Павлова корреспонденту URA.RU. Добавив, что видела очень много женщин, которые получив высшее образование (и даже несколько) спокойно реализуют себя в материнстве, в семье и абсолютно счастливы. Но их почему-то не считают их успешными, об этом противоречии она и говорила в предыдущем интервью «Царьграду» на Русском экономическом форуме в Челябинске. «Мы на пороге демографической зимы, люди стали меньше рожать. Нужно перестать ориентировать девушек на получение высшего образования. Нужно перестать плодить количество молодых людей с высшим образованием, которое ни к чему не приводит. Они либо начинают работать по другим специальностям, либо еще что-то, а потом этот поиск себя затягивается на долгие года, и упускается детородная функция»», — заявила она ранее. Слова Павловой вызвали неоднозначную реакцию в Госдуме. Зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева заявила, что государство не должно лезть в личную жизнь россиян и возвращать страну в Средневековье. Горячева отметила, у Павловой, несмотря на высшее образование, есть трое детей, и диплом вуза не помешал ей быть матерью. Будущий сенатор в 2000 году получила диплом по специальности «социолог-психолог социально-культурной сферы» Челябинской государственной академии культуры и искусств (ныне Челябинский государственный институт культуры). Вышла замуж и родила первого из трех детей она спустя четыре года после окончания вуза, работая на одном из областных телеканалов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Член Совета Федерации Маргарита Павлова настаивает, что дети для женщины важнее образования. Об этом она заявила URA.RU 14 ноября на женском форуме «Стальное кружево». «Сейчас, когда в системе ценностей образование стоит на первом месте, а семья и замужество на втором, мы получили перекос. Эти ценности нужно поменять местами: рождение детей и семья должны стоять на первом месте. Мы имеем первого ребенка в 30, если не в 40 лет. Потому что женщину в свое время ориентировали, что если она не получит образование, то пропадет в этой жизни, не состоится», — сказала Павлова корреспонденту URA.RU. Добавив, что видела очень много женщин, которые получив высшее образование (и даже несколько) спокойно реализуют себя в материнстве, в семье и абсолютно счастливы. Но их почему-то не считают их успешными, об этом противоречии она и говорила в предыдущем интервью «Царьграду» на Русском экономическом форуме в Челябинске. «Мы на пороге демографической зимы, люди стали меньше рожать. Нужно перестать ориентировать девушек на получение высшего образования. Нужно перестать плодить количество молодых людей с высшим образованием, которое ни к чему не приводит. Они либо начинают работать по другим специальностям, либо еще что-то, а потом этот поиск себя затягивается на долгие года, и упускается детородная функция»», — заявила она ранее. Слова Павловой вызвали неоднозначную реакцию в Госдуме. Зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева заявила, что государство не должно лезть в личную жизнь россиян и возвращать страну в Средневековье. Горячева отметила, у Павловой, несмотря на высшее образование, есть трое детей, и диплом вуза не помешал ей быть матерью. Будущий сенатор в 2000 году получила диплом по специальности «социолог-психолог социально-культурной сферы» Челябинской государственной академии культуры и искусств (ныне Челябинский государственный институт культуры). Вышла замуж и родила первого из трех детей она спустя четыре года после окончания вуза, работая на одном из областных телеканалов.