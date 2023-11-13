Школьник из Екатеринбурга, подозреваемый в двойном убийстве, был второгодником

14 ноября 2023 в 13:40 Размер текста - 17 +

У 16-летнего подростка были проблемы с учебой и посещаемостью Фото: Анна Майорова © URA.RU Школьник из Екатеринбурга, которого подозревают в убийстве 14-летней подруги и ее матери на Сортировке, имел проблемы с учебой. Подросток оставался на второй год, сообщил URA.RU осведомленный источник. Мальчику пришлось дважды проходить программу восьмого класса. Также у него были проблемы с посещаемостью — в последнее время в школе его редко видели, рассказали корреспонденту URA.RU знакомые подростка. В школе комментировать информацию отказываются. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге школьника подозревают в убийстве 14-летней подруги из ревности. Он трижды ударил ее ножом в спину и шею. Конфликт произошел в одной из квартир в Железнодорожном районе. Убив школьницу, парень зарезал ее мать, которая пришла с работы. После этого он украл банковскую карту женщины, снял 20 тысяч рублей и пошел гулять с другом. На прогулке он признался товарищу в содеянном, а тот сдал его старшему брату. Перед трагедией парень оставил в соцсетях двусмысленное послание.

Школьник из Екатеринбурга, которого подозревают в убийстве 14-летней подруги и ее матери на Сортировке, имел проблемы с учебой. Подросток оставался на второй год, сообщил URA.RU осведомленный источник. Мальчику пришлось дважды проходить программу восьмого класса. Также у него были проблемы с посещаемостью — в последнее время в школе его редко видели, рассказали корреспонденту URA.RU знакомые подростка. В школе комментировать информацию отказываются. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге школьника подозревают в убийстве 14-летней подруги из ревности. Он трижды ударил ее ножом в спину и шею. Конфликт произошел в одной из квартир в Железнодорожном районе. Убив школьницу, парень зарезал ее мать, которая пришла с работы. После этого он украл банковскую карту женщины, снял 20 тысяч рублей и пошел гулять с другом. На прогулке он признался товарищу в содеянном, а тот сдал его старшему брату. Перед трагедией парень оставил в соцсетях двусмысленное послание.