13 ноября 2023

Школьник из Екатеринбурга, подозреваемый в двойном убийстве, был второгодником

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие после капитального ремонта здания школы №25 им. В.Г. Феофанова. Екатеринбург, гимназия, обучение, учеба, школа, начальная школа, образование, уроки, лицей
У 16-летнего подростка были проблемы с учебой и посещаемостью Фото:

Школьник из Екатеринбурга, которого подозревают в убийстве 14-летней подруги и ее матери на Сортировке, имел проблемы с учебой. Подросток оставался на второй год, сообщил URA.RU осведомленный источник.

Мальчику пришлось дважды проходить программу восьмого класса. Также у него были проблемы с посещаемостью — в последнее время в школе его редко видели, рассказали корреспонденту URA.RU знакомые подростка. В школе комментировать информацию отказываются.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге школьника подозревают в убийстве 14-летней подруги из ревности. Он трижды ударил ее ножом в спину и шею. Конфликт произошел в одной из квартир в Железнодорожном районе. Убив школьницу, парень зарезал ее мать, которая пришла с работы. После этого он украл банковскую карту женщины, снял 20 тысяч рублей и пошел гулять с другом. На прогулке он признался товарищу в содеянном, а тот сдал его старшему брату. Перед трагедией парень оставил в соцсетях двусмысленное послание.

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Школьник из Екатеринбурга, которого подозревают в убийстве 14-летней подруги и ее матери на Сортировке, имел проблемы с учебой. Подросток оставался на второй год, сообщил URA.RU осведомленный источник. Мальчику пришлось дважды проходить программу восьмого класса. Также у него были проблемы с посещаемостью — в последнее время в школе его редко видели, рассказали корреспонденту URA.RU знакомые подростка. В школе комментировать информацию отказываются. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге школьника подозревают в убийстве 14-летней подруги из ревности. Он трижды ударил ее ножом в спину и шею. Конфликт произошел в одной из квартир в Железнодорожном районе. Убив школьницу, парень зарезал ее мать, которая пришла с работы. После этого он украл банковскую карту женщины, снял 20 тысяч рублей и пошел гулять с другом. На прогулке он признался товарищу в содеянном, а тот сдал его старшему брату. Перед трагедией парень оставил в соцсетях двусмысленное послание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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