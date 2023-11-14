В Екатеринбурге проверят школу, где ученика подозревают в двойном убийстве

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Открытие школ N 83 и N 30. Екатеринбург, школьная доска, здравствуй школа
В школе №149 пройдет проверка Фото:
новость из сюжета
Школьник зарезал свою подругу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге школу №149, где учился 16-летний подросток, подозреваемый в убийстве подруги и ее матери, ждет проверка. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.

«Учителя и директор школы будут опрошены на предмет того, как велась работа с ребенком. Также будет установлено, состоял ли он на учете территориальной комиссии по делам несовершеннолетних», — поделился собеседник. Ранее стало известно, что мальчика оставляли на второй год — из-за плохой успеваемости.

Трупы 14-летней девочки и ее матери обнаружили в одной из квартир на ул. Билимбаевская (Сортировка). По предварительным данным, подозреваемый трижды ударил подругу ножом в спину и шею, а затем зарезал ее мать, которая пришла с работы. По данным telegram-канала Shot, после этого подросток украл банковскую карту женщины, снял 20 тысяч рублей и пошел гулять с другом. На прогулке он признался товарищу в содеянном, а тот сдал его старшему брату. Перед трагедией парень оставил в соцсетях двусмысленное послание.

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В Екатеринбурге школу №149, где учился 16-летний подросток, подозреваемый в убийстве подруги и ее матери, ждет проверка. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Учителя и директор школы будут опрошены на предмет того, как велась работа с ребенком. Также будет установлено, состоял ли он на учете территориальной комиссии по делам несовершеннолетних», — поделился собеседник. Ранее стало известно, что мальчика оставляли на второй год — из-за плохой успеваемости. Трупы 14-летней девочки и ее матери обнаружили в одной из квартир на ул. Билимбаевская (Сортировка). По предварительным данным, подозреваемый трижды ударил подругу ножом в спину и шею, а затем зарезал ее мать, которая пришла с работы. По данным telegram-канала Shot, после этого подросток украл банковскую карту женщины, снял 20 тысяч рублей и пошел гулять с другом. На прогулке он признался товарищу в содеянном, а тот сдал его старшему брату. Перед трагедией парень оставил в соцсетях двусмысленное послание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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