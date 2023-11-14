В Екатеринбурге проверят школу, где ученика подозревают в двойном убийстве

14 ноября 2023 в 14:17 Размер текста - 17 +

В школе №149 пройдет проверка Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Школьник зарезал свою подругу в Екатеринбурге В Екатеринбурге школу №149, где учился 16-летний подросток, подозреваемый в убийстве подруги и ее матери, ждет проверка. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Учителя и директор школы будут опрошены на предмет того, как велась работа с ребенком. Также будет установлено, состоял ли он на учете территориальной комиссии по делам несовершеннолетних», — поделился собеседник. Ранее стало известно, что мальчика оставляли на второй год — из-за плохой успеваемости. Трупы 14-летней девочки и ее матери обнаружили в одной из квартир на ул. Билимбаевская (Сортировка). По предварительным данным, подозреваемый трижды ударил подругу ножом в спину и шею, а затем зарезал ее мать, которая пришла с работы. По данным telegram-канала Shot, после этого подросток украл банковскую карту женщины, снял 20 тысяч рублей и пошел гулять с другом. На прогулке он признался товарищу в содеянном, а тот сдал его старшему брату. Перед трагедией парень оставил в соцсетях двусмысленное послание.

В Екатеринбурге школу №149, где учился 16-летний подросток, подозреваемый в убийстве подруги и ее матери, ждет проверка. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Учителя и директор школы будут опрошены на предмет того, как велась работа с ребенком. Также будет установлено, состоял ли он на учете территориальной комиссии по делам несовершеннолетних», — поделился собеседник. Ранее стало известно, что мальчика оставляли на второй год — из-за плохой успеваемости. Трупы 14-летней девочки и ее матери обнаружили в одной из квартир на ул. Билимбаевская (Сортировка). По предварительным данным, подозреваемый трижды ударил подругу ножом в спину и шею, а затем зарезал ее мать, которая пришла с работы. По данным telegram-канала Shot, после этого подросток украл банковскую карту женщины, снял 20 тысяч рублей и пошел гулять с другом. На прогулке он признался товарищу в содеянном, а тот сдал его старшему брату. Перед трагедией парень оставил в соцсетях двусмысленное послание.