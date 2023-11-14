В Музее истории Екатеринбурга показали, что положили в капсулу времени. Фото

В Екатеринбурге в капсулу времени положат послания властей и энциклопедию

14 ноября 2023 в 20:54 Размер текста - 17 +

Капсулу запечатают уже завтра, 15 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Музее истории Екатеринбурга (МИЕ) начали упаковывать вещи, которые екатеринбуржцы предложили положить в капсулу времени. В числе содержимого окажутся материальные артефакты — официальная информация о городе, послания от властей, а также гигабайты цифровой информации. Одним из первых свидетелей запаковки стал корреспондент URA.RU. «Часть предметов передали свердловский губернатор Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, спикер заксобрания Людмила Бабушкина и директор „Уралхиммаша“ Тамара Кобаладзе. Предоставленные ими предметы будут олицетворять их и занимаемые ими посты. Также будет определенный набор официальной документации, как и в прошлый раз (отчеты о социально-экономическом развитии города), два тома переизданной екатеринбургской энциклопедии с блоком карт», — рассказал директор музея Игорь Пушкарев. Кроме этого, будут учтены недостатки предков — в резервуаре появятся подшивка писем с очень мелким шрифтом и упоминанием имен и фамилий горожан и пожелания потомкам в электронном виде. Как пояснил Пушкарев, при наполнении капсулы пытались выдержать концепцию — представить город, словно он был живым человеком. «Есть предметы, связанные с 300-летием Екатеринбурга и отражающие, как мы праздновали юбилей. Но самое главное, что меня радует, там будет подборка предметов и посланий, которые частично отражают нас самих и разные сферы нашей жизни — экономику, культуру, окружающую среду, а также то, чем мы пользуемся в повседневности», — пояснил глава МИЕ. Детально раскрывать содержимое Пушкарев не стал. Сделано это по просьбе екатеринбуржцев, которых опрашивали перед окончательным формированием саркофага. Горожане выразили пожелание, чтобы содержимое частично осталось для потомков в секрете. Но на данный момент известно, что внутри металлического цилиндра будет находиться более 20 предметов от горожан, VIP-персон и местных предприятий. Новую капсулу заложат под землю днем 18 ноября, на торжественном мероприятии будут ждать всех желающих. Однако закрытие резервуара пройдет 15 ноября в закрытом формате в присутствии гостей из администрации и свердловского правительства. Резервуар 1973 года извлекли 18 августа, а спустя 12 дней вскрыли. Внутри оказалось большое количество книг, газет, сувениров и письмо, содержимое капсулы частично совпало с опубликованным ранее списком. Позже Пушкарев пояснил, что часть вещей могли не положить из-за политики коммунистической партии. После вскрытия в МИЕ открыли выставку с содержимым капсулы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Музее истории Екатеринбурга (МИЕ) начали упаковывать вещи, которые екатеринбуржцы предложили положить в капсулу времени. В числе содержимого окажутся материальные артефакты — официальная информация о городе, послания от властей, а также гигабайты цифровой информации. Одним из первых свидетелей запаковки стал корреспондент URA.RU. «Часть предметов передали свердловский губернатор Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, спикер заксобрания Людмила Бабушкина и директор „Уралхиммаша“ Тамара Кобаладзе. Предоставленные ими предметы будут олицетворять их и занимаемые ими посты. Также будет определенный набор официальной документации, как и в прошлый раз (отчеты о социально-экономическом развитии города), два тома переизданной екатеринбургской энциклопедии с блоком карт», — рассказал директор музея Игорь Пушкарев. Кроме этого, будут учтены недостатки предков — в резервуаре появятся подшивка писем с очень мелким шрифтом и упоминанием имен и фамилий горожан и пожелания потомкам в электронном виде. Как пояснил Пушкарев, при наполнении капсулы пытались выдержать концепцию — представить город, словно он был живым человеком. «Есть предметы, связанные с 300-летием Екатеринбурга и отражающие, как мы праздновали юбилей. Но самое главное, что меня радует, там будет подборка предметов и посланий, которые частично отражают нас самих и разные сферы нашей жизни — экономику, культуру, окружающую среду, а также то, чем мы пользуемся в повседневности», — пояснил глава МИЕ. Детально раскрывать содержимое Пушкарев не стал. Сделано это по просьбе екатеринбуржцев, которых опрашивали перед окончательным формированием саркофага. Горожане выразили пожелание, чтобы содержимое частично осталось для потомков в секрете. Но на данный момент известно, что внутри металлического цилиндра будет находиться более 20 предметов от горожан, VIP-персон и местных предприятий. Новую капсулу заложат под землю днем 18 ноября, на торжественном мероприятии будут ждать всех желающих. Однако закрытие резервуара пройдет 15 ноября в закрытом формате в присутствии гостей из администрации и свердловского правительства. Резервуар 1973 года извлекли 18 августа, а спустя 12 дней вскрыли. Внутри оказалось большое количество книг, газет, сувениров и письмо, содержимое капсулы частично совпало с опубликованным ранее списком. Позже Пушкарев пояснил, что часть вещей могли не положить из-за политики коммунистической партии. После вскрытия в МИЕ открыли выставку с содержимым капсулы.