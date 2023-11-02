Что положат в капсулу времени и как ее будут закладывать в Екатеринбурге

Капсулу времени в Екатеринбурге заложат днем 18 ноября

03 ноября 2023 в 11:18 Размер текста - 17 +

Прежнюю капсулу уже почистили и готовы опускать под землю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На закладку новой капсулы времени смогут попасть все желающие. Торжественное мероприятие пройдет днем 18 ноября в Историческом сквере в Екатеринбурге. Цилиндр опустят, забетонируют и будут обдувать тепловыми пушками. Как рассказали URA.RU в мэрии города, список содержимого уже определен: в резервуар поместят официальную информацию о столице Урала, видео- и фотоматериалы и многое другое. «Закладка новой Капсулы времени состоится 18 ноября, в исторический день рождения Екатеринбурга. Предполагается, что церемония начнется в 13:00. Увидеть ее смогут все желающие», — рассказали в пресс-службе. Как и сообщалось ранее, в качестве резервуара, куда поместят послания потомкам 2073 года, используют капсулу, которую изъяли этим летом на 300-летии города. Ее изготовили СвердлНИИхиммаш и завод «Уралхиммаш» в 1973 году. Директор музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев в середине октября рассказывал, что капсулу решили использовать повторно, потому что она показала себя прочным и надежным резервуаром, который способен хранить вещи под землей полвека. Цилиндр будут закладывать в тот же «стакан» в Историческом сквере, а сверху забетонируют. После этого площадку накроют шатром и установят тепловые пушки, чтобы бетон лучше схватился. «Содержимое капсулы времени будет включать предметы, символизирующие сегодняшний день Екатеринбурга: официальную информацию о городе, много видео- и фотоматериалов. Предметный ряд составлен с учетом пожеланий горожан, которые они высказали на сайте 300-летия Екатеринбурга», — пояснили в администрации. Капсулу времени в Екатеринбурге извлекли из-под земли 18 августа, а вскрыли 30 числа. В ней оказались книги, подшивки газет, сувениры и письмо свердловчанам XXI века. Все это лишь частично совпало со списком, озвученным музеем до вскрытия саркофага. Позже директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев пояснил, что часть вещей могли не положить из-за политики коммунистической партии. С 13 октября в МИЕ открывается выставка с содержимым резервуара. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На закладку новой капсулы времени смогут попасть все желающие. Торжественное мероприятие пройдет днем 18 ноября в Историческом сквере в Екатеринбурге. Цилиндр опустят, забетонируют и будут обдувать тепловыми пушками. Как рассказали URA.RU в мэрии города, список содержимого уже определен: в резервуар поместят официальную информацию о столице Урала, видео- и фотоматериалы и многое другое. «Закладка новой Капсулы времени состоится 18 ноября, в исторический день рождения Екатеринбурга. Предполагается, что церемония начнется в 13:00. Увидеть ее смогут все желающие», — рассказали в пресс-службе. Как и сообщалось ранее, в качестве резервуара, куда поместят послания потомкам 2073 года, используют капсулу, которую изъяли этим летом на 300-летии города. Ее изготовили СвердлНИИхиммаш и завод «Уралхиммаш» в 1973 году. Директор музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев в середине октября рассказывал, что капсулу решили использовать повторно, потому что она показала себя прочным и надежным резервуаром, который способен хранить вещи под землей полвека. Цилиндр будут закладывать в тот же «стакан» в Историческом сквере, а сверху забетонируют. После этого площадку накроют шатром и установят тепловые пушки, чтобы бетон лучше схватился. «Содержимое капсулы времени будет включать предметы, символизирующие сегодняшний день Екатеринбурга: официальную информацию о городе, много видео- и фотоматериалов. Предметный ряд составлен с учетом пожеланий горожан, которые они высказали на сайте 300-летия Екатеринбурга», — пояснили в администрации. Капсулу времени в Екатеринбурге извлекли из-под земли 18 августа, а вскрыли 30 числа. В ней оказались книги, подшивки газет, сувениры и письмо свердловчанам XXI века. Все это лишь частично совпало со списком, озвученным музеем до вскрытия саркофага. Позже директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев пояснил, что часть вещей могли не положить из-за политики коммунистической партии. С 13 октября в МИЕ открывается выставка с содержимым резервуара.