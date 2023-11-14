Прокуратура подала в суд на владельца рынка в элитном поселке под Челябинском

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Прокуратура выявила незаконный объект капстроительства на территории рынка Фото:

Прокуратура подала в суд на владельца рынка в элитном поселке Кременкуль под Челябинском Ривожидина Махмадова. Надзорный орган требует привлечь его к ответственности по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.5 Градостроительного кодекса РФ.

«Проверкой ИП Махмадова Р.Н. выявлены нарушения требований градостроительного законодательства в части осуществления им на участке строительства объектов капитального строительства без соответствующих разрешений. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.5 Градостроительного кодекса РФ. Дело направлено на рассмотрение в суд», — говорится в документе, выложенном на сайте арбитражного суда региона.

За данное нарушение предпринимателю грозит штраф от 20 тысяч до 50 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток. Согласно другому документу, который имеется в распоряжении URA.RU, организация рынка вблизи села Кременкуль Сосновского района является незаконной. Разрешение местными властями не выдавалось. В связи с этим прокуратура предъявила исковое заявление в районный суд.

В картотеке указано, что дело поступило в арбитражный суд. Заседание состоится 12 декабря. В пресс-службе прокуратуры обещали уточнить информацию. URA.RU направило письменный запрос в пресс-службу администрации Сосновского района, а также на электронный адрес, указанный как контактный в карточке предпринимателя на сервисе «Сбис». Ответы будут опубликованы после получения.

Оптовый рынок перенесли в Кременкуль с северо-запада Челябинска. На этом месте будет стройка нового микрорайона. Жители взволновались из-за возможного увеличения автомобильного потока и вырубки нескольких гектаров леса. Затем местные испугались за своих детей, к которым начали приставать выходцы из Средней Азии. Ситуацией с переездом заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Также выяснилось, что продавцы рынка уклоняются от налогов. 24 октября экипажи ДПС и ОМОН управления Росгвардии оцепили территорию рынка.

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Прокуратура подала в суд на владельца рынка в элитном поселке Кременкуль под Челябинском Ривожидина Махмадова. Надзорный орган требует привлечь его к ответственности по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.5 Градостроительного кодекса РФ. «Проверкой ИП Махмадова Р.Н. выявлены нарушения требований градостроительного законодательства в части осуществления им на участке строительства объектов капитального строительства без соответствующих разрешений. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.5 Градостроительного кодекса РФ. Дело направлено на рассмотрение в суд», — говорится в документе, выложенном на сайте арбитражного суда региона. За данное нарушение предпринимателю грозит штраф от 20 тысяч до 50 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток. Согласно другому документу, который имеется в распоряжении URA.RU, организация рынка вблизи села Кременкуль Сосновского района является незаконной. Разрешение местными властями не выдавалось. В связи с этим прокуратура предъявила исковое заявление в районный суд. В картотеке указано, что дело поступило в арбитражный суд. Заседание состоится 12 декабря. В пресс-службе прокуратуры обещали уточнить информацию. URA.RU направило письменный запрос в пресс-службу администрации Сосновского района, а также на электронный адрес, указанный как контактный в карточке предпринимателя на сервисе «Сбис». Ответы будут опубликованы после получения. Оптовый рынок перенесли в Кременкуль с северо-запада Челябинска. На этом месте будет стройка нового микрорайона. Жители взволновались из-за возможного увеличения автомобильного потока и вырубки нескольких гектаров леса. Затем местные испугались за своих детей, к которым начали приставать выходцы из Средней Азии. Ситуацией с переездом заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Также выяснилось, что продавцы рынка уклоняются от налогов. 24 октября экипажи ДПС и ОМОН управления Росгвардии оцепили территорию рынка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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